W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami obejmujące wschodni pas Polski.

Alert w związku z burzami na północnym wschodzie wydało również RCB. W mocy pozostają ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w zachodniej części kraju.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami na obszarze województwa podlaskiego oraz sześciu powiatów na terenie woj. warmińsko-mazurskiego: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.

Alerty zaczną obowiązywać w piątek o godz. 13 i potrwają do godz. 23. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, porywy wiatru do 80 km/h oraz lokalnie grad.

Pojawił się też alert RCB

Osoby przebywające na terenie objętym ostrzeżeniami II stopnia IMGW otrzymały w związku z prawdopodobnymi burzami alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB zaleca, aby w trakcie burzy znaleźć schronienie i unikać otwartych przestrzeni.

Burze także nad innymi częściami kraju

Ostrzeżenia IMGW I stopnia przed burzami wystąpią na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz w części woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 13 do godz. 22 w piątek. Podczas burz mogą wystąpić silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h, a także lokalnie grad.

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, które pozostaną w mocy do godz. 12 w piątek. Wystąpią jednostajne opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów osiągnie od 30 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL





Odcinek 5 INTERIA.PL