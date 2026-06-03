W środę burze nad Polską. Zacznie się od opolskiego i śląskiego

Alert I stopnia przed burzami dla woj. opolskiego i śląskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego wydano od godz. 13 i potrwa do godz. 21 tego samego dnia.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Natomiast od godziny 14 synoptycy ostrzegają przed burzami w woj. małopolskim i podkarpackim oraz części woj. świętokrzyskiego. Tam również wydano ostrzeżenia I stopnia, które obowiązują do godz. 21.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie meteorologiczne mają trzystopniową skalę

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL





Odcinek 4 INTERIA.PL