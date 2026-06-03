Burzowa środa. IMGW ostrzega: zacznie się od opolskiego i śląskiego

Natalia Siedlaczek

Oprac.: Natalia Siedlaczek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla dziewięciu województw w południowej i zachodniej części kraju. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu sięgające od 20 do 35 mm oraz silny wiatr w porywach dochodzący do 85 km/h.

Aleja z kwiatami, budynki mieszkalne w tle, zachmurzone niebo i jasne lampy uliczne w dzień burzowy.
IMGW ostrzega przed burzami w środę, 3 czerwca123RF/PICSEL

W środę burze nad Polską. Zacznie się od opolskiego i śląskiego

Alert I stopnia przed burzami dla woj. opolskiego i śląskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego wydano od godz. 13 i potrwa do godz. 21 tego samego dnia.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Natomiast od godziny 14 synoptycy ostrzegają przed burzami w woj. małopolskim i podkarpackim oraz części woj. świętokrzyskiego. Tam również wydano ostrzeżenia I stopnia, które obowiązują do godz. 21.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenie meteorologiczne mają trzystopniową skalę

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali, przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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