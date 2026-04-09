Carrefour z pilnym ostrzeżeniem do klientów. Nie używaj pod żadnym pozorem
Sieć sklepów Carrefour wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. Z oferty znika urządzenie AGD w postaci tzw. air fryera, czyli frytkownicy beztłuszczowej. Osoby posiadające wadliwy sprzęt natychmiast powinny zaprzestać jego używania.
Uwaga na wadliwą frytkownicę beztłuszczową
Sieć Carrefour w opublikowanym komunikacie poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży popularnego w ostatnich latach urządzenia kuchennego, a mowa o frytkownicy beztłuszczowej. Decyzję o wycofaniu podjęto z uwagi na wykrycie wady w air-fryerze.
Urządzenie podczas użytkowania przegrzewa się, co może doprowadzić do jego uszkodzenia oraz do zanieczyszczenia przygotowywanej w nim żywności - wyjaśnia sieć Carrefour.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Air Fryer 10L Carrefour Home
Dystrybutor: Carrefour
Kod kreskowy: 3616959381496
Model: HAF10LDU1700-25
Carrefour apeluje do klientów
Osoby posiadające wadliwe urządzenie wskazane w komunikacie, powinny zaprzestać jego używania. Frytkownicę beztłuszczową można zwrócić w sklepie Carrefour celem odzyskania pełnej kwoty zakupu.