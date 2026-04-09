Carrefour z pilnym ostrzeżeniem do klientów. Nie używaj pod żadnym pozorem

Uwaga na wadliwą frytkownicę beztłuszczową

Sieć Carrefour w opublikowanym komunikacie poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży popularnego w ostatnich latach urządzenia kuchennego, a mowa o frytkownicy beztłuszczowej. Decyzję o wycofaniu podjęto z uwagi na wykrycie wady w air-fryerze.

Urządzenie podczas użytkowania przegrzewa się, co może doprowadzić do jego uszkodzenia oraz do zanieczyszczenia przygotowywanej w nim żywności - wyjaśnia sieć Carrefour.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Air Fryer 10L Carrefour Home

Dystrybutor: Carrefour

Kod kreskowy: 3616959381496

Model: HAF10LDU1700-25

Carrefour apeluje do klientów

Osoby posiadające wadliwe urządzenie wskazane w komunikacie, powinny zaprzestać jego używania. Frytkownicę beztłuszczową można zwrócić w sklepie Carrefour celem odzyskania pełnej kwoty zakupu.

"Ewa gotuje": Baba z białek, idealna na Wielkanoc Polsat