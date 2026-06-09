Buty outdoorowe wycofane ze sklepów sieci Aldi

Z oferty sprzedażowej w sklepach Aldi wycofano buty outdoorowe damskie i męskie. Wycofaniu podlegają buty w kolorze czarnym, w rozmiarze od 38 do 45 z powodu przekroczenia limitów substancji PFAS (substancje per- i polifluoroalkilowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - przekazano w komunikacie.

Szczegóły produktu:

Nazwa produktu: Buty outdoorowe w kolorze czarnym damskie i męskie

Kod kreskowy: 4068706766251, 4068706766268, 4068706766275, 4068706766282, 4068706766299, 4068706766305, 4068706766312, 406870676632

W sprzedaży: od 19.11.2025

Dostarczone przez: Wünsche Fashion GmbH & Co KG

PFAS to grupa ponad 5 tys. syntetycznych substancji per- i polifluoroalkilowych, którą określa się terminem "wiecznych chemikaliów", co wynika z ich skrajnie wysokiej odporności na degradację środowiskową.

Sieć Aldi apeluje o pilny zwrot butów / fot. aldi.pl INTERIA.PL/Informacja prasowa

Aldi apeluje do klientów

"Prosimy o niezwłoczny zwrot do naszych sklepów artykułu" - wskazano w komunikacie. Buty opisane w ostrzeżeniu można zwracać do 09.07.2026 r. (włącznie) do sklepów Aldi.

"Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - zapewniono w komunikacie.

Odcinek 6 INTERIA.PL