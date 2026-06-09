"Chemiczne buty" wycofane ze sprzedaży. Nie wkładaj ich pod żadnym pozorem
Przedstawiciele sieci Aldi wydali pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. Ze sklepów w trybie pilnym znikają buty damskie i męskie, ponieważ wykryto w nich przekroczenie dopuszczalnego poziomu syntetycznych związków chemicznych.
Buty outdoorowe wycofane ze sklepów sieci Aldi
Z oferty sprzedażowej w sklepach Aldi wycofano buty outdoorowe damskie i męskie. Wycofaniu podlegają buty w kolorze czarnym, w rozmiarze od 38 do 45 z powodu przekroczenia limitów substancji PFAS (substancje per- i polifluoroalkilowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - przekazano w komunikacie.
Szczegóły produktu:
Nazwa produktu: Buty outdoorowe w kolorze czarnym damskie i męskie
Kod kreskowy: 4068706766251, 4068706766268, 4068706766275, 4068706766282, 4068706766299, 4068706766305, 4068706766312, 406870676632
W sprzedaży: od 19.11.2025
Dostarczone przez: Wünsche Fashion GmbH & Co KG
PFAS to grupa ponad 5 tys. syntetycznych substancji per- i polifluoroalkilowych, którą określa się terminem "wiecznych chemikaliów", co wynika z ich skrajnie wysokiej odporności na degradację środowiskową.
Aldi apeluje do klientów
"Prosimy o niezwłoczny zwrot do naszych sklepów artykułu" - wskazano w komunikacie. Buty opisane w ostrzeżeniu można zwracać do 09.07.2026 r. (włącznie) do sklepów Aldi.
"Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - zapewniono w komunikacie.
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