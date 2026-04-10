"Chemiczny obrus" pilnie wycofany. Może być w tysiącach polskich domów
Na stronie unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych Safety Gate opublikowano komunikat o pilnym wycofaniu ze sprzedaży obrusu wykonanego z tworzywa PVC. Produkt zawiera nadmierne stężenie związku chemicznego, mogącego poważnie szkodzić zdrowiu.
Czym jest system Safety Gate i jak działa?
Safety Gate to unijny system, który pozwala krajom szybko wymieniać się informacjami o niebezpiecznych produktach mogących zagrażać zdrowiu lub życiu konsumentów.
W praktyce system tak, że odpowiedni urząd w danym kraju wykrywa niebezpieczny produkt, na przykład podczas kontroli, po zgłoszeniu od konsumenta albo dzięki innym działaniom i dodaje ostrzeżenie do systemu. Wówczas wszystkie pozostałe kraje od razu otrzymują powiadomienie i mogą szybko zareagować, np. wycofać produkt ze sprzedaży, zakazać jego dalszej dystrybucji albo ostrzec klientów.
Uwaga na obrus z nadmiarem substancji chemicznej
Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o obrusie, który został pilnie wycofany ze sprzedaży.
"Produkt zawiera nadmierne stężenie ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (wartość zmierzona do 3,37 proc. wag.). Ftalan ten może być szkodliwy dla zdrowia. Produkt nie jest zgodny z rozporządzeniem REACH" - wskazano w opisie ryzyka.
Ftalany to inaczej estry kwasu ftalowego, używane przy produkcji plastiku, w szczególności przy produkcji miękkiego polichlorku winylu (PCW), jako zmiękczacz nadający wyrobom z tworzyw sztucznych odpowiednią elastyczność. W wysokim stężeniu są niebezpieczne dla zdrowia.
Szczegóły produktu:
Kategoria produktu: Artykuły dekoracyjne
Nazwa: Obrus zdobiony wykonany z tworzywa PVC, wymiary: 90x130 cm
Marka: DEKOR RAVI
Typ/numer modelu: Art. 60227 wz.2
Kod kreskowy: 5906900602274
Kraj pochodzenia: Chiny
Producent obrusu został zobowiązany do zutylizowania wadliwego produktu, natomiast dystrybutor do wycofania produkty ze sprzedaży.