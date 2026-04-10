Czym jest system Safety Gate i jak działa?

Safety Gate to unijny system, który pozwala krajom szybko wymieniać się informacjami o niebezpiecznych produktach mogących zagrażać zdrowiu lub życiu konsumentów.

W praktyce system tak, że odpowiedni urząd w danym kraju wykrywa niebezpieczny produkt, na przykład podczas kontroli, po zgłoszeniu od konsumenta albo dzięki innym działaniom i dodaje ostrzeżenie do systemu. Wówczas wszystkie pozostałe kraje od razu otrzymują powiadomienie i mogą szybko zareagować, np. wycofać produkt ze sprzedaży, zakazać jego dalszej dystrybucji albo ostrzec klientów.

Uwaga na obrus z nadmiarem substancji chemicznej

Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o obrusie, który został pilnie wycofany ze sprzedaży.

"Produkt zawiera nadmierne stężenie ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (wartość zmierzona do 3,37 proc. wag.). Ftalan ten może być szkodliwy dla zdrowia. Produkt nie jest zgodny z rozporządzeniem REACH" - wskazano w opisie ryzyka.

Ftalany to inaczej estry kwasu ftalowego, używane przy produkcji plastiku, w szczególności przy produkcji miękkiego polichlorku winylu (PCW), jako zmiękczacz nadający wyrobom z tworzyw sztucznych odpowiednią elastyczność. W wysokim stężeniu są niebezpieczne dla zdrowia.

Szczegóły produktu:

Kategoria produktu: Artykuły dekoracyjne

Nazwa: Obrus zdobiony wykonany z tworzywa PVC, wymiary: 90x130 cm

Marka: DEKOR RAVI

Typ/numer modelu: Art. 60227 wz.2

Kod kreskowy: 5906900602274

Kraj pochodzenia: Chiny

W systemie Safety Gate pojawiło się ostrzeżenie ws. obrusu ze zbyt wysokim stężeniem ftalanu bis / fot. ec.europa.eu INTERIA.PL/Informacja prasowa

Producent obrusu został zobowiązany do zutylizowania wadliwego produktu, natomiast dystrybutor do wycofania produkty ze sprzedaży.

