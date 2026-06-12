Ilu emerytów i rencistów obecnie pobiera świadczenia?

ZUS wskazuje w najnowszym komunikacie, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym kwartale tego roku wpłynęło 101,7 mld zł ze składek. To o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Mimo nieco wolniejszego wzrostu gospodarczego sytuacja finansowa FUS pozostaje stabilna. Wzrost składek wynika głównie z coraz większej liczby ubezpieczonych oraz rosnącym wynagrodzeniom - zaznacza ZUS.

W analogicznym okresie do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zgłoszonych było 16,3 mln osób.

W pierwszych trzech miesiącach roku na emerytury i renty z FUS przeznaczono 105,6 mld zł. To blisko 88 proc. wszystkich wydatków funduszu. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. oznacza to wzrost o 8,9 proc. - czytamy w komunikacie ZUS.

W marcu przeciętna miesięczna emerytura i renta wyniosły 4381 zł. Świadczenie było wyższe o 7,5 proc. niż rok wcześniej. Liczba emerytów i rencistów wzrosła do 8,055 mln osób.

Do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych na koniec marca 2026 r. było zgłoszonych 16, 3 mln osób, czyli o 21,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupą ubezpieczonych byli pracownicy (70,6 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (11,4 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umów: zlecenia, agencyjnej lub o świadczenie usług (9 proc.) - wynika ze statystyk opublikowanych przez ZUS.

Liczba emerytów i rencistów w Polsce wzrosła do 8,055 mln osób 123RF/PICSEL

Coraz więcej cudzoziemców w systemie

Zakłada Ubezpieczeń Społecznych przekazał również ciekawe dane w kontekście cudzoziemców w polskim systemie.

Liczba cudzoziemców pracujących w naszym kraju i objętych polskim systemem ubezpieczeń na koniec marca 2026 r. wyniosła 1,3 mln, stanowiąc 8 proc. wszystkich ubezpieczonych.

W liczbie tej 56,8 proc. osób było pracownikami, 36,3 proc. wykonywało pracę na podstawie umów: agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług, pozostali zaś byli objęci ubezpieczeniami z innych tytułów. W ciągu ostatniego roku w ZUS zarejestrowano 95 tys. nowych cudzoziemców.

Najliczniejszymi grupami obcokrajowców są obywatele Ukrainy (66,9 proc. ubezpieczonych cudzoziemców oraz 5,4 proc. wszystkich ubezpieczonych) oraz obywatele Białorusi (10,8 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców oraz 0,9 proc. wszystkich ubezpieczonych)

Utrzymująca się wysoka liczba osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, w tym legalnie pracujących cudzoziemców, pozytywnie wpływa na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To ważny element stabilności całego systemu - zapewniają eksperci z ZUS.

Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł w pierwszym kwartale 2026 r. 81,5 proc. Oznacza to, że zdecydowaną większość wydatków fundusz finansuje z własnych przychodów - przekazał ZUS.

Odcinek 6 INTERIA.PL