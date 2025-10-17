Nowy rekord w liczbie polsko-ukraińskich małżeństw

Profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego w opublikowanym raporcie pt. "Małżeństwa obywateli Ukrainy zawierane w Polsce", opierając się o dane Głównego Urzędu Statystycznego, wskazuje, że w 2024 roku zawarto rekordową liczbę małżeństw polsko-ukraińskich.

Profesor tłumaczy, że małżeństwa polsko-ukraińskie są "oczywistą oznaką integracji imigrantów z populacją przyjmującą, a jednocześnie wskazówką odnośnie do ich znajomości języka polskiego oraz umiejętności i gotowości do wyjścia z bezpiecznej >>bańki towarzyskiej<< tworzonej z kompatriotami. Związki te w ciągu ostatniego 30-lecia charakteryzowały się zmienną częstością występowania, aczkolwiek począwszy od 2011 r. widoczny jest trend wzrostowy (…)".

W raporcie wskazano, jak na przestrzeni kilkunastu lat zmieniała się liczba małżeństw polsko-ukraińskich. W 2010 r. było ich 474, w 2015 r. odpowiadały już za 715 formalizowanych związków, w 2019 r. za 1974, w 2020 r - 1758, w 2021 r. - 2188, w 2022 r. - 2089, w 2023 r. - 2213, natomiast w 2024 r. za rekordowe 2556 nowo zawartych małżeństw.

"Zdecydowanie dominowały przy tym związki Polaków i Ukrainek, które stanowią w ostatnich latach 79-84 proc. całości. Przykładem niech będą dane z 2024 r., kiedy to Polacy zawarli 2021 małżeństw z Ukrainkami, podczas gdy Polki jedynie 535 związków z obywatelami Ukrainy" - czytamy w raporcie.

Profesor Piotr Szukalski wskazuje, że może to świadczyć większej otwartości kobiet-migrantek na kontakty z mieszkańcami kraju przyjmującego, zaś w przypadku "nowej" imigracji po części wynika z wysokiego poziomu jej feminizacji i niskiej możliwości znalezienia partnera-rodaka.

"Dodatkowo, kobiety znajdują zatrudnienie w bardziej zróżnicowanym etnicznie środowisku, mając więcej kontaktów z >>nie rodakami<<" - pisze demograf w swoim raporcie.

Nowe przepisy, więcej małżeństw

Kolejny, ciekawy wniosek płynący z raportu dotyczy małżeństw zawieranych przez obywateli Ukrainy na terenie RP, ale nie tylko te z obywatelami polskimi. "Podkreślić bowiem należy bardzo szybki w ostatnich latach wzrost liczby związków formalizowanych przez dwoje ukraińskich obywateli. Małżeństw takich w 2015 r. było jedynie 49, w 2019 r. - 165, w 2020 r. - 145, w 2021 r. - 368, w 2022 r.- 790, w 2023 r. - 2196, zaś w roku 2024 - 2627. W efekcie po raz pierwszy związków czysto ukraińskich zostało zawartych więcej niż małżeństw polsko-ukraińskich".

Profesor Piotr Szukalski twierdzi również, że najprawdopodobniej najważniejszym czynnikiem powyższego szybkiego wzrostu w ostatnich latach był przepis uniemożliwiający mężczyznom w wieku 18-60 lat (od 28 sierpnia 2025 w wieku 23-60) wyjazd z Ukrainy, który zachęca do formalizowania związków tworzonych przez imigrantów poza granicami ich ojczyzny.

Inne kraje, z których obywatelami Polki i Polacy najczęściej rejestrują małżeństwa w Polsce, to Wielka Brytania (424), Białoruś (286), Niemcy (233) - wynika z raportu "Małżeństwa obywateli Ukrainy zawierane w Polsce".

