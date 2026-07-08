Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Można zgłaszać nieprawidłowości m.in. w sklepach

We wrześniu ubiegłego roku Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła e-usługę - zgłaszanie interwencji online poprzez platformę e-Sanepid. Bardzo podobne narzędzie, które umożliwia obywatelom szybkie i proste informowanie o nieprawidłowościach mogących wpływać na zdrowie społeczeństwa, dodano teraz do aplikacji mObywatel.

W mObywatelu można szybko zgłosić do sanepidu interwencję, wskazując na nieprawidłowości związane ze stanem sanitarnym, żywnością czy produktami kosmetycznymi - wskazano w komunikacie.

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Zgłoszenia przekazane przez mObywatela trafiają do Państwowej Inspekcji Sanitarnej tak samo jak te przesłane przez platformę e-Sanepid.

Główny Inspektorat Sanitarny doprecyzowuje, że obywatele mogą zgłaszać m.in.: brak higieny w lokalu gastronomicznym, złe warunki sanitarne w przedszkolu, w placówkach medycznych, złą jakość wody w kranie, nieprawidłowości na basenie lub na kąpielisku.

W przypadku produktów zgłoszenia mogą dotyczyć żywność o złej jakości, domniemanie zatrucia pokarmowego, suplementy diety bez właściwego oznakowania, a także produktów kosmetycznych oraz detergentów niespełniających przepisów prawa.

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głoszenia przekazane przez mObywatela trafiają do Państwowej Inspekcji Sanitarnej tak samo jak te przesłane przez platformę e-Sanepid Canva Pro INTERIA.PL

Jak zgłosić do sanepidu nieprawidłowości przez mObywatela?

Wysłanie zgłoszenia do sanepidu przez aplikację mObywatel jest możliwe, jeśli użytkownik posiada w niej mDowód.

"Do zgłoszenia dodasz materiały, które pomogą w jego ocenie na przykład: zdjęcia czy krótkie filmy video. Twoje zgłoszenie trafi do odpowiedniej jednostki Państwowa Inspekcji Sanitarnej" - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Należy pamiętać, że jeśli zgłoszenie nie będzie dotyczyć zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego lub w samym zgłoszeniu zostaną podane ograniczone informacje uniemożliwiające interwencje - może zostać ono nierozpatrzone.

Chcąc wysłać zgłoszenie, należy zalogować się do aplikacji mObywatel, następnie wejść w usługi z dolnego menu i z listy wybrać "zagrożenia zdrowia publicznego", znajdujące się w kategorii "zdrowie".

Kolejny krok polega na wybraniu opcji "zgłoś interwencję" i zaznaczeniu, czego dotyczy zgłoszenie: miejsca czy produktu.

Jeśli zgłoszenie dotyczy miejsca, użytkownik powinien podać, gdzie dokładnie pojawiły się nieprawidłowości, wpisując nazwę miejsca i klikając przycisk "dalej". Następnie należy uzupełnić dane adresowe miejsca, podać, kiedy doszło do nieprawidłowości i opisać, co się stało.

"Jeśli chcesz, dołącz załącznik (zdjęcia lub filmy video), które ułatwią ocenę Twojego zgłoszenia. Naciśnij dalej. Zaznacz, czy sprawa była już przez Ciebie zgłaszana. Podaj dane kontaktowe. Ułatwi to kontakt z Tobą, jeśli będą potrzebne dodatkowe informacje. Naciśnij dalej. Sprawdź podsumowanie swojego zgłoszenia. Jeśli chcesz coś poprawić, naciśnij wróć. Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij wyślij. Na ekranie zobaczysz informację, która jednostka Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeanalizuje Twoje zgłoszenie" - wyjaśniono w oficjalnym serwisie info.mobywatel.gov.pl.

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