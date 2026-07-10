Ikea rezygnuje z kultowej serii mebli

Meble z serii Malm niebem nie będą dostępne w sprzedaży w sklepach sieci Ikea. Wycofywanie produktów obejmie przede wszystkim asortyment związany z sypialnią: ramy łóżek, stoliki nocne, toaletki oraz większość komód - wskazano w komunikacie.

"Wybrane komody z serii Malm czasowo pozostaną jeszcze w sprzedaży. Modele te odpowiadają na specyficzne potrzeby i styl klientów, których na ten moment nie można znaleźć w innych liniach produktowych" - czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji przez biuro prasowe Ikea Retail.

Czytaj także: Ładując w ten sposób telefon, działasz na jego szkodę. Bateria będzie do wymiany

W odpowiedzi na nasze pytanie o powody wycofania z oferty sprzedażowej tej popularnej i istniejącej ćwierć wieku serii mebli przedstawiciele sieci tłumaczą, że "nie jest to jednorazowa, nagła decyzja, lecz przemyślany proces ewolucji oferty, który pozwala nam pozostać marką aktualną, konkurencyjną i dostępną dla wielu ludzi".

Ikea dodaje, że po 25 latach obecności w domach na całym świecie, seria Malm ustępuje miejsca nowym rozwiązaniom.

Pierwsze zmiany w dostępności asortymentu zaczną pojawiać się w tym roku, a na poszczególnych rynkach proces ten może potrwać do 2027 roku.

Zobacz również: Czy PRL-owskie figurki z Chodzieży lub Ćmielowa to inwestycja życia?

Po 25 latach obecności w domach na całym świecie, seria Malm ustępuje miejsca nowym rozwiązaniom 123RF/PICSEL

Legendarne meble znikną również ze sprzedaży w Polsce

Zapytaliśmy przedstawicieli sieci Ikea, czy seria kultowych mebli Malm będzie do kupienia w Polsce.

"Decyzja ta ma charakter globalny i dotyczy wszystkich organizacji franczyzowych Ikea na świecie, w tym również rynku polskiego" - przekazano w komunikacie.

Warto wiedzieć: Ten prosty wybór mówi więcej, niż się wydaje. Do którego wazonu włożysz bukiet?

"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat