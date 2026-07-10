Ćwierć wieku i koniec. Ikea przestanie sprzedawać kultowe meble
Światowy gigant - firma Ikea po 25 latach wycofuje ze sprzedaży kultową serię mebli. Nie jest to jednorazowa, nagła decyzja, lecz przemyślany proces ewolucji oferty - informują Interię przedstawiciele sieci i wyjaśniają, czy likwidacja wskazanych mebli obejmie również polski rynek.
Ikea rezygnuje z kultowej serii mebli
Meble z serii Malm niebem nie będą dostępne w sprzedaży w sklepach sieci Ikea. Wycofywanie produktów obejmie przede wszystkim asortyment związany z sypialnią: ramy łóżek, stoliki nocne, toaletki oraz większość komód - wskazano w komunikacie.
"Wybrane komody z serii Malm czasowo pozostaną jeszcze w sprzedaży. Modele te odpowiadają na specyficzne potrzeby i styl klientów, których na ten moment nie można znaleźć w innych liniach produktowych" - czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji przez biuro prasowe Ikea Retail.
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W odpowiedzi na nasze pytanie o powody wycofania z oferty sprzedażowej tej popularnej i istniejącej ćwierć wieku serii mebli przedstawiciele sieci tłumaczą, że "nie jest to jednorazowa, nagła decyzja, lecz przemyślany proces ewolucji oferty, który pozwala nam pozostać marką aktualną, konkurencyjną i dostępną dla wielu ludzi".
Ikea dodaje, że po 25 latach obecności w domach na całym świecie, seria Malm ustępuje miejsca nowym rozwiązaniom.
Pierwsze zmiany w dostępności asortymentu zaczną pojawiać się w tym roku, a na poszczególnych rynkach proces ten może potrwać do 2027 roku.
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Legendarne meble znikną również ze sprzedaży w Polsce
Zapytaliśmy przedstawicieli sieci Ikea, czy seria kultowych mebli Malm będzie do kupienia w Polsce.
"Decyzja ta ma charakter globalny i dotyczy wszystkich organizacji franczyzowych Ikea na świecie, w tym również rynku polskiego" - przekazano w komunikacie.
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