Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na południowym wschodzie Polski bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad resztą kraju przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przelotne opady deszczu oraz burze mogą lokalnie pojawić się na północnym zachodzie.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na północy do 25 st. C w centrum i 26 st. C na południu. Niższe wartości nad morzem, tam ok. 20 st. C.

We wtorek na ogół zachmurzenie duże. Na południowym wschodzie możliwe przejaśnienia. Na północy, zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na północy miejscami burze - wskazuje IMGW.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 16 st. C na północnym zachodzie, ok. 22 st. C w centrum kraju, ok. 25 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, maksymalnie 10 st. C.

W środę przeważnie zachmurzenie duże i całkowite. Na południu pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, w południowej połowie Polski również burze. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym lub silnym - ostrzega IMGW.

Na termometrach od 11 st. C na północnym zachodzie, ok. 20 st. C w centrum, do 25 st. C na południowym wschodzie.

W czwartek nadal utrzyma się duże zachmurzenie. Ponadto na południu, wschodzie i w centrum kraju opady deszczu, na południu także burze. Na południu miejscami opady o natężeniu umiarkowanym lub silnym - wskazuje IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie ok. 15 st. C na północy, zachodzie i w centrum, najcieplej, bo do 22 st. C będzie na południowym wschodzie.

Prognozują przygruntowe przymrozki

W piątek w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże i przelotne opady deszczu - wynika z prognozy IMGW. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 17 st. C. Chłodniej nad samym morzem, tam maksymalnie 10 st. C. W nocy z czwartku na piątek oraz w piątek rano na północy lokalnie przygruntowe przymrozki do około -1 st. C.

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami. Na południu i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 st. C do 21 st. C. Niższe wartości miejscami nad morzem, tam ok. 15 st. C, w rejonie Półwyspu Helskiego ok. 10 st. C.

