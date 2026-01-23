Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek zachmurzenie duże i całkowite. Przejaśnienia możliwe lokalnie na zachodzie i południowym zachodzie. Miejscami mogą pojawić się słabe opady śniegu. W godzinach popołudniowych lub wieczornych na południowym wschodzie, południu oraz w centrum kraju możliwe marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na termometrach na ogół od -4 st. C do -1 st. C. Niższe wartości na północnym wschodzie i na Kaszubach, tam od -8 st. C do -5 st. C.

W sobotę utrzyma się zachmurzenie duże lub całkowite. W wielu regionach lokalnie słabe opady śniegu. Na południu także deszcz ze śniegiem oraz marznący deszcz powodujący gołoledź. Możliwe silne zamglenia.

Temperatura maksymalna wyniesie ok. -6 st. C na północnym wschodzie, ok. -1 st. C na znacznym obszarze kraju, najcieplej na południu, tam 3 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia na południu kraju - prognozuje IMGW. Na północy Polski opady śniegu, nad resztą kraju opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry wskażą -5 st. C na północnym wschodzie, ok. 0 st. C w centrum i miejscami na zachodzie, do 5 st. C na południu.

Od poniedziałku wyraźne ocieplenie?

W poniedziałek nadal sporo chmur nad Polską, ponadto opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 0 st. C, ok. 2 st. C na znacznym obszarze kraju. Najcieplej, bo do 6 st. C na południu.

We wtorek na północy i zachodzie słabe opady deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu, który lokalnie może marznąć i powodować gołoledź - informuje IMGW. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 5 st. C.

W środę słabe opady deszczu mogą pojawić się na południowym wschodzie. Na termometrach od 0 st. C, ok. 3 st. C na północy do 9 st. C na południu.

W czwartek słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie również deszczu marznącego powodującego gołoledź - prognozują eksperci z IMGW. Temperatura maksymalna od 1 st. C do 5 st. C. Jeszcze cieplej lokalnie na południowy wschodzie, tam ok. 7 st. C.

