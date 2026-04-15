Coraz więcej gmin stawia na alternatywę dla PSZOK

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi - wyjaśnia resort klimatu.

W Warszawie uruchomiono tzw. dzielnie, czyli specjalne punkty, w których będzie można oddać m.in. niepotrzebną odzież, w Gdyni rozstawiono 300 szarych pojemników, przeznaczonych wyłącznie na odzież i tekstylia, we Wrocławiu działają tzw. SZOT-y, z kolei w Jeleniej Górze rozstawiono tzw. muldki, czyli charakterystyczne kontenery przeznaczone do gromadzenia tekstyliów. Tego typu przedsięwzięć w całej Polsce jest zdecydowanie więcej, zarówno w dużych miastach jak i niewielkich miejscowościach.

Od stycznia br. gminy mają ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży

Mobilne PSZOK-i najlepszym rozwiązaniem dla mieszkańców?

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (m-PSZOK) działające na terenie Bydgoszczy od 7 marca br. umożliwiają mieszkankom i mieszkańcom tego miasta bezpłatne oddawanie niewielkich odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Takie rozwiązanie miało na celu wygodne, szybkie i bezpieczne pozbycie się niewielkich ilości odpadów, które nie powinny trafiać do zwykłych pojemników.

Osoby chcące w Bydgoszczy skorzystać z mobilnych PSZOK-ów muszą jednak okazać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający uiszczanie tzw. opłaty śmieciowej.

Do mobilnych PSZOK-ów w Bydgoszczy, oprócz zużytych tekstyliów oraz nienadającej się już do noszenia odzieży można także oddać odpady medyczne z gospodarstw domowych, baterie i akumulatory, drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 5 kg, opony od samochodów osobowych (maksymalnie 4 sztuki), płyty CD i DVD, opakowania po farbach i olejach, żarówki.

Mobilne PSZOK-i działają w Bydgoszczy w soboty oraz w czwartki i docierają do różnych części miasta, zgodnie z harmonogramem.

Władze Bydgoszczy za pośrednictwem miejskiego serwisu czystabydgoszcz.pl poinformowały, że po pierwszym, próbnym miesiącu funkcjonowania mobilnych PSZOK-ów, statyski są zadowalające, a przedsięwzięcie miało okazać się trafionym pomysłem.

"Jesteśmy po próbnym miesiącu funkcjonowania mobilnych PSZOK. Odwiedziło nas ponad 400 osób, zebraliśmy ponad 6 ton odpadów" - powiedziała na konferencji prasowej zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Anna Mackiewicz.

Dodano również, że ponad cztery z sześciu ton oddanych odpadów w mobilnych PSZOK-ach stanowiły tekstylia.

