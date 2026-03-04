Poskarżył się na swojego wójta. Sprawa trafiła do ministerstwa

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga od jednego z obywateli, który wskazuje, że wójt gminy (nie podano, której gminy - przyp. red.) bezpodstawnie kieruje do niego pisma o obowiązku oczyszczania, w tym m.in. odśnieżania drogi dla pieszych i rowerów graniczącej z nieruchomością, której jest właścicielem.

Jak informuje RPO - pisma od wójta zawierały pouczenia, że wobec niewykonywania tego obowiązku właściciel nieruchomości będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody z tego wynikające.

Z kolei mężczyzna będący adresatem pouczeń wychodził z założenia, że stanowisko wójta jest oparte na błędnej i rozszerzającej interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bo ustanawia on obowiązek uprzątnięcia śniegu wyłącznie z chodników (dróg dla pieszych). Jego zdaniem takie działania wójta naruszają zasadę legalizmu (art. 7 Konstytucji RP) i zasadę ochrony zaufania do państwa i prawa (art. 2 Konstytucji RP) - wprowadzają bowiem w błąd obywatela co do ciążącego na nim obowiązku - czytamy na stronie RPO.

W związku z tym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapytało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, czy ustawowy obowiązek ogranicza się do uprzątnięcia śniegu i lodu tylko z chodników, czy obejmuje usuwanie takich zanieczyszczeń także z drogi dla pieszych i rowerów, czyli ze ścieżki pieszo-rowerowej.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu z tej części drogi dla pieszych graniczącej z nieruchomością, która jest przeznaczona do ruchu pieszych. A co ze ścieżką rowerową? 123RF/PICSEL

Resort zajął stanowisko. Wójt wprowadzał w błąd?

Departament Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na pismo RPO wyjaśnia, że do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez "uprzątnięcie błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości".

Resort dodaje, że komentowany przepis wprowadza również dwa wyjątki od wykonania obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych - właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku oczyszczania drogi dla pieszych w przypadku gdy:

na drodze dla pieszych dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, czyli gdy droga dla pieszych faktycznie służy nie tylko ruchowi pieszemu; w takim przypadku obowiązek uprzątania drogi dla pieszych obciąża tego, kto pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych, tj. zarząd drogi lub gminę (w zależności od tego, który z tych podmiotów pobiera opłaty),

droga dla pieszych położona wzdłuż nieruchomości nie jest położona bezpośrednio przy granicy tej nieruchomości, lecz oddzielona np. pasem zieleni.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje również na definicję drogi dla pieszych, która jest niezależna od rozwiązań normatywnych przyjętych w innych ustawach, przytaczając m.in. stanowisko Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 27 marca 2007 r.

Resort tłumaczy, że art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi być traktowany literalnie i "nie może być rozszerzany na drogi dla rowerów".

"Gdyby ustawodawcy zależało na tym, aby obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości obejmował również ścieżki rowerowe, uzupełniłby definicję zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o stosowne brzmienie" - argumentuje ministerstwo.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie ma obowiązku odśnieżania ścieżki rowerowej ani drogi dla pieszych i rowerów przylegającej do posesji.

Identyczne stanowisko, zanim sprawa trafiła do resortu technologii, zajął dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski, który twierdził, że: "(…) kierowanie przez wójta gminy pism informujących właściciela nieruchomości przyległej do drogi dla pieszych i rowerów o obowiązku odśnieżania tej drogi, jest działaniem nieuzasadnionym i wprowadzającym właściciela w błąd".

"Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy wnosić, że właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu z tej części drogi dla pieszych graniczącej z nieruchomością, która jest przeznaczona do ruchu pieszych, a więc z chodnika w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym. Nie dotyczy to zaś zanieczyszczeń zalegających na drodze dla pieszych i rowerów, bowiem dopuszczony jest tam także ruch rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego" - argumentowało BRPO.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL