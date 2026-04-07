Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu kraju możliwe opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach opady śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 4 st. C na północnym wschodzie, ok. 10 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponownie przelotne opady deszczu, na południu Polski deszczu ze śniegiem. Nie powinno padać na południowym zachodzie. Na termometrach od 4 st. C na wybrzeżu i 6 st. C na północnym wschodzie, do 11 st. C na zachodzie.

W czwartek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na wschodzie, południu i w centrum, tam również przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu - prognozują eksperci z IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C do 11 st. C. Niższe wartości na wybrzeżu, tam ok. 5 st. C.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach południowych i południowo-wschodnich zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu - wskazuje IMGW. Na termometrach od 6 st. C na południu do 11 st. C na północy i zachodzie. Nad morzem ok. 5 st. C, a na obszarach podgórskich Karpat od 1 st. C do 4 st. C.

Czy jest szansa na poprawę pogody w weekend?

W sobotę na północy i zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad resztą kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura powietrza wyniesie ok. 7 st. C na południu i nad morzem, ok. 13 st. C na północy i zachodzie.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe na północy i w centrum. Ponadto przelotne opady deszczu, na obszarach podgórskich i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9 st. C na południu do 15 st. C na północy, na obszarach podgórskich od 3 st. C do 7 st. C, nad morzem ok. 8 st. C - wynika z prognozy IMGW.

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczku Polsat