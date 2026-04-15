Decathlon apeluje do klientów o pilny zwrot. Dalsze użytkowanie niebezpieczne
Sieć sklepów Decathlon wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. Z oferty znika jeden z modeli rowerów, w których wykryto poważną usterkę zagrażającą zdrowiu użytkowników.
Uwaga na wadliwy rower z sieci Decathlon
Przedstawiciele sklepów Decathlon informują o pilnym wycofaniu ze sprzedaży roweru Van Rysel EDR CF ULTRA 105 DI2. Decyzję o wycofaniu z oferty podjęto z uwagi na fakt, że podczas montażu zastosowano zbyt dużą liczbę podkładek dystansowych, co może prowadzić do ryzyka obracania się mostka, a w dłuższej perspektywie spowodować uszkodzenie rury sterowej widelca.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Rower Van Rysel EDR CF ULTRA 105 DI2
Kody modeli objęte wycofaniem: jasnoniebieski 8902428 i zielony 8817920
Kody produktu: 5306671 / 5306672 / 5306673 / 5306674 / 5306675 / 5306676
4928585 / 4928586 / 4928587 / 4928588 / 4928589 / 4928590
Okres sprzedaży: od 01.07.2025 r. do 18.03.2026 r.
Decathlon apeluje do klientów
"Prosimy o zaprzestanie korzystania z roweru oraz o dostarczenie go do serwisu w sklepie Decathlon w celu wykonania naprawy" - wskazano w komunikacie.
Środki prawne przysługujące konsumentowi: Rower EDR CF ULTRA 105 DI2 zostanie przyjęty do serwisu i naprawiony bezpłatnie w ramach gwarancji (usunięcie nadmiarowej podkładki oraz regulacja kierownicy).