Przedstawiciele sklepów Decathlon informują o pilnym wycofaniu ze sprzedaży roweru Van Rysel EDR CF ULTRA 105 DI2. Decyzję o wycofaniu z oferty podjęto z uwagi na fakt, że podczas montażu zastosowano zbyt dużą liczbę podkładek dystansowych, co może prowadzić do ryzyka obracania się mostka, a w dłuższej perspektywie spowodować uszkodzenie rury sterowej widelca.