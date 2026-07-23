Pilne wycofanie ze sklepów Decathlon

Na stronie Decathlon Polska pojawiło się ostrzeżenie skierowana do klientów sieci sklepów w naszym kraju.

"Marbo Ulikowski sp. k. z siedzibą w Starachowicach informuje, że ławka ze stojakami i skosem ujemnym MS-L106 2.0, z powodu niestabilności podpory sztangi i zbyt krótkiej wysokości części tylnej uchwytu wspornika, może doprowadzić do upadku sztangi na użytkownika lub na inną osobę przebywającą obok ławki" - wskazano w komunikacie.

Komunikaty na stronach sieci Decathlon i firmy Marbo opublikowano w związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

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W raporcie UOKiK w zakładce "opis stwierdzonych nieprawidłowości" możemy również przeczytać o nieprawidłowości w oznakowaniu omawianego urządzenia do ćwiczeń.

Wadliwy sprzęt, o którym mowa w ostrzeżeniu, sprzedawany był od 2 lutego 2023 r. do 16 października 2025 r.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Ławka treningowa Marbo MS-L106 2.0

kod EAN: 5903641003957

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Konsumenci mogą zwrócić wadliwy sprzęt do ćwiczeń

W związku z wykryciem wady we wskazanej w ostrzeżeniu ławce do ćwiczeń, klienci mają możliwości zwrotu produktu. Dalsze użytkowanie produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Warto wiedzieć: Natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży. Nie używaj pod żadnym pozorem. Wskazano na ołów