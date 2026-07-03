Policjanci z Polski na patrolach w Chorwacji i w Bułgarii

Pierwszy raz dwójka polskich policjantów pełniła służbę w ramach patroli międzynarodowych na terenie Chorwacji w 2010 r. Z kolei współpraca ze stroną bułgarską prowadzona jest od 2016 r. Łącznie polska Policja skierowała już 153 policjantów w ramach tej inicjatywy - wskazano w komunikacie na stronie policja.pl.

Patrole polskich stróżów prawa w Chorwacji i Bułgarii są możliwe dzięki zawartym przez Komendanta Głównego Policji porozumieniom o współpracy międzynarodowej, a także zaproszeniom skierowanym przez szefów policji chorwackiej i bułgarskiej.

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Służba polskich policjantów w głównej mierze polega na asystowaniu funkcjonariuszom Policji chorwackiej i bułgarskiej w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. W ramach tej służby dokonywane są m.in. kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, pełnienie służby w patrolach rowerowych oraz uczestnictwo w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych, wspólnie z funkcjonariuszami Policji wodnej - wyjaśniono w komunikacie.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. info punktach, gdzie propagują bezpieczny wypoczynek i przekazują turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu - dodano.

W tym roku służbę na terytorium Republiki Chorwacji i Bułgarii pełni w sumie szesnastu funkcjonariuszy, w tym trzy policjantki, reprezentujących garnizony: kujawsko-pomorski, śląski, świętokrzyski, łódzki, warmińsko-mazurski, wielkopolski oraz dolnośląski.

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W 2010 r. po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę w ramach patroli międzynarodowych na terenie Chorwacji Michal Adamowski Reporter

Bilet za parking w Chorwacji warto przechowywać kilka lat

Ambasada RP w Zagrzebiu w najnowszym komunikacie umieszczonym w mediach społecznościowych przypomniała, na co polscy turyści powinni zwracać uwagę, planując wypoczynek w Chorwacji.

"Uważaj na nieprawdziwe oferty i >>super okazje<< miejsc noclegowych w atrakcyjnych lub zaniżonych cenach. Nieprawidłowe parkowanie jest jednym z najczęstszych wykroczeń w Chorwacji - zalecamy przechowywanie uiszczenia opłaty parkingowej nawet przez kilka lat. Zarejestruj swój wyjazd w systemie Odyseusz. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych podczas Twojego pobytu za granicą MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować. Zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne" - przekazano.

W Chorwacji roszczenia z tytułu nieopłaconych opłat parkingowych przedawniają się dopiero po 5 latach, dlatego przechowywanie potwierdzeń wpłat przez ten okres jest istotne. Chorwackie firmy zarządzające parkingami wysyłają wezwania do zapłaty m.in. za pośrednictwem polskich kancelarii nawet po kilku latach. Zdarzają się sytuacje, że wezwanie do zapłaty jest zasadne, bo np. kierowca przekroczył opłacony czas na parkowanie. Problem polega na tym, że po latach takie wezwanie może być wielokrotnie zawyżone i zawierać wręcz absurdalne tzw. opłaty dodatkowe.

"Szczególnie ważna jest kwestia przedawnienia. Wiele firm wysyła listy po 3 lub 4 latach, licząc na to, że kierowca dawno wyrzucił kwity z wakacji. Dlatego złota zasada dla turystów brzmi: potwierdzenia opłat za parkingi w Chorwacji trzymaj w dokumentach przez co najmniej 5 lat. Bez nich udowodnienie racji po kilku latach będzie niemal niemożliwe" - tłumaczy Szymon Piaskowski z serwisu Motoryzacja Interia.

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