Ile w 2026 roku wynosi abonament RTV?

Od stycznia br. zdrożał abonament RTV, który jest obowiązkową opłatą. Przepisy zwalniają jednak z tego obowiązku pewną grupę osób, w tym m.in. seniorów, o ile mają oni ustalone prawo do emerytury, a wysokość tego świadczenia nie przekracza wskazanego limitu.

W 2025 r. opłata abonamentowa RTV za radioodbiornik wynosiła 8,70 zł miesięcznie. Zatem w skali roku należało wydać 104,40 zł. Natomiast opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosiła 27,30 zł miesięcznie. W związku z tym, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszczał opłatę, wówczas za okres 12 miesięcy wyniosła ona 327,60 zł.

Od stycznia 2026 r. opłata za jeden miesiąc za radioodbiornik wynosi 9,50 zł miesięcznie, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wynosi 114 zł.

Opłata za jeden miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 30,50 zł miesięcznie, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 366 zł.

Czytaj także: Cuchnące mięso w markecie? Sprawę załatwi jedna aplikacja w telefonie

Nie opłacał abonamentu RTV. Skarbówka zabrała 137 tys. zł długu

Jak informuje Przemysław Terlecki z serwisu Biznes Interia - jeśli dłużnik nie ureguluje zaległości na czas, w tym przypadku mowa o abonamencie RTV, finalnie wystawiony zostanie tytuł wykonawczy, a dług ściągnie skarbówka.

Wówczas zaległości pobierane są m.in. rachunku bankowego, nadpłaty podatku, emerytury, pensji czy za pośrednictwem komornika.

Redakcja Interia Biznes poprosiła Ministerstwo Finansów o podanie aktualnych danych dotyczących rekordowych kwot zabranych w postępowaniach o zadłużenie abonamentowe. Najwięcej zapłacić musiał dłużnik z Zachodniopomorskiego, bo aż 137 tys. zł.

Ile obecnie wynosi abonament RTV? 123RF/PICSEL

Zobacz również: Sprawdziliśmy ceny jagodzianek. W jednym mieście kosztują prawie dwa razy więcej?

"Przedsiębiorstwa zadłużają się szybciej od prywatnych odbiorców. Wynika to z faktu, że zwykle posiadają więcej niż jeden odbiornik, a trzeba pamiętać, że w przypadku firm liczą się również radia w samochodach przedsiębiorstwa" - czytamy w serwisie biznes.interia.pl.

Interia Biznes opublikowała pełną listę województw z najwyższymi kwotami ściągniętymi przez skarbówkę za długi z abonamentu RTV w pierwsze pięć miesięcy br., która dostępna jest w artykule poniżej.

Warto wiedzieć: Skarbówka zabrała 137 tys. zł długu. Za abonament nie płacą od lat

"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat