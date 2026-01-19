Do Polski zbliżają się śnieżyce, ale najpierw nawet -25 st. C
W najbliższych dniach będzie słonecznie i bardzo zimno. Pogoda zacznie się zmieniać tuż przed weekendem, kiedy to niebo pokryje się gęstymi chmurami, wrócą również opady śniegu. Nadal utrzyma się duży mróz, szczególnie nocami, gdy temperatura spadnie do -25 st. C.
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W poniedziałek na ogół zachmurzenie małe, w wielu regionach kraju bezchmurnie. Termometry wskażą -10 st. C lokalnie na północnym wschodzie, ok. -3 st. C w centrum do 6 st. C na krańcach południowo-zachodnich - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 120 km/h.
W nocy z poniedziałku na wtorek na południu Polski mgły ograniczające widzialność do ok. 300 m i osadzające szadź. Będzie bardzo zimno, ponieważ tempera wyniesie od -19 st. C na północnym wschodzie kraju i miejscami na południu, ok. -12 st. C w centrum Polski, natomiast lokalnie na obszarach podgórskich Podkarpacia spadki temperatury do ok. -25 st. C.
We wtorek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie -6 st. C na wschodzie, ok. -1 st. C w centrum do 5 st. C na południowym zachodzie.
W środę utrzyma się słoneczna i bezchmurna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C na północnym wschodzie, ok. -2 st. C w centrum, najcieplej, bo do 4 st. C na południowym zachodzie.
W czwartek w zachodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tam również możliwe słabe opady śniegu - wskazują eksperci z IMGW.
Na termometrach od -10 st. C miejscami na wschodzie i w centrum do -1 st. C na zachodzie i 2 st. C w rejonie Przedgórza Sudeckiego.
W piątek zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od -9 st. C do -4 st. C. Odrobinę cieplej na południowym zachodzie, tam ok. -2 st. C.
W sobotę zachmurzenie duże lub całkowite. W wielu regionach kraju opady śniegu, na południu Polski opady śniegu z deszczem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -7 st. C w centrum do ok. 0 st. C miejscami na południu.
W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite. Przejaśnienia możliwe lokalnie na południu kraju. Ponadto w wielu miejscach w Polsce opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -6 st. C w centrum do ok. 3 st. C na krańcach południowych.
Gdzie w weekend mogą pojawić się największe śnieżyce?
Serwis TwojPogoda.pl informuje, że od najbliższego weekendu w niektórych regionach kraju pojawią się śnieżyce, które mogą potrwać kilka dni.
"Według prognoz modelu GFS szczególnie dadzą się one we znaki w województwach południowych i południowo-wschodnich. Spadnie tam do 20-30 centymetrów świeżego śniegu, a w Sudetach i Karpatach nawet do 50 centymetrów" - czytamy w TwojaPogoda.pl.
