Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie małe, w wielu regionach kraju bezchmurnie. Termometry wskażą -10 st. C lokalnie na północnym wschodzie, ok. -3 st. C w centrum do 6 st. C na krańcach południowo-zachodnich - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 120 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na południu Polski mgły ograniczające widzialność do ok. 300 m i osadzające szadź. Będzie bardzo zimno, ponieważ tempera wyniesie od -19 st. C na północnym wschodzie kraju i miejscami na południu, ok. -12 st. C w centrum Polski, natomiast lokalnie na obszarach podgórskich Podkarpacia spadki temperatury do ok. -25 st. C.

We wtorek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie -6 st. C na wschodzie, ok. -1 st. C w centrum do 5 st. C na południowym zachodzie.

W środę utrzyma się słoneczna i bezchmurna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C na północnym wschodzie, ok. -2 st. C w centrum, najcieplej, bo do 4 st. C na południowym zachodzie.

W czwartek w zachodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tam również możliwe słabe opady śniegu - wskazują eksperci z IMGW.

Na termometrach od -10 st. C miejscami na wschodzie i w centrum do -1 st. C na zachodzie i 2 st. C w rejonie Przedgórza Sudeckiego.

W piątek zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od -9 st. C do -4 st. C. Odrobinę cieplej na południowym zachodzie, tam ok. -2 st. C.

W sobotę zachmurzenie duże lub całkowite. W wielu regionach kraju opady śniegu, na południu Polski opady śniegu z deszczem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -7 st. C w centrum do ok. 0 st. C miejscami na południu.

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite. Przejaśnienia możliwe lokalnie na południu kraju. Ponadto w wielu miejscach w Polsce opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -12 st. C na północnym wschodzie, ok. -6 st. C w centrum do ok. 3 st. C na krańcach południowych.

Gdzie w weekend mogą pojawić się największe śnieżyce?

Serwis TwojPogoda.pl informuje, że od najbliższego weekendu w niektórych regionach kraju pojawią się śnieżyce, które mogą potrwać kilka dni.

"Według prognoz modelu GFS szczególnie dadzą się one we znaki w województwach południowych i południowo-wschodnich. Spadnie tam do 20-30 centymetrów świeżego śniegu, a w Sudetach i Karpatach nawet do 50 centymetrów" - czytamy w TwojaPogoda.pl.

