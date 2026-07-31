Do PSZOK tylko ze specjalną kartą

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do podejmowania własnych, wewnętrznych inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi. Wobec tego coraz więcej gmin w Polsce decyduje się na rozwiązania mające zwiększyć efektywność zbierania np. odpadów tekstylnych, poprzez organizowanie tzw. mobilnych PSZOK-ów.

Innym, popularnym rozwiązaniem mającym zwiększyć efektywność obsługi systemu gospodarowania odpadami, jest wprowadzenie specjalnych identyfikatorów dla mieszkańców danej gminy, bez których nie da się oddać odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

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Od najbliższej soboty, czyli od 1 sierpnia mieszkańcy gminy Syców, chcąc oddać odpady do PSZOK, będą musieli okazać nadaną im kartę. "W trosce o bezpieczeństwo, lepszą weryfikację osób korzystających z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz jeszcze sprawniejsze funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, Gmina Syców wprowadza karty PSZOK dla mieszkańców" - poinformowano w komunikacie.

Władze gminy przekonują, że nowe rozwiązanie pozwoli na skuteczniejszą identyfikację osób uprawnionych do korzystania z PSZOK oraz ograniczy możliwość przekazywania odpadów przez osoby nieobjęte gminnym systemem gospodarowania odpadami. Dzięki kartom możliwe będzie również prowadzenie dokładnej ewidencji odpadów dostarczanych do punktu.

Każda karta posiada indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do konkretnej nieruchomości, co pozwoli na szybką i bezpieczną weryfikację podczas każdej wizyty w PSZOK - dodano w komunikacie.

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Czy wszystkie tekstylia muszą trafić do PSZOK?

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów w postaci tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Nie wszystkie odpady tekstylne muszą być oddawane bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niektóre z nich wystarczy wyrzucić do kontenera z odpadami zmieszanymi.

"Pojedyncze tekstylia, silnie zabrudzone np. ścierki, gąbki, tkaniny nasiąknięte substancjami organicznymi, tłuszczami, mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane tak aby np. nie zanieczyścić, dobrej jakości, selektywnie zebranych surowców tekstylnych. Natomiast tekstylia skażone substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi należy przekazywać do specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez gminę (PSZOK)" - wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

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