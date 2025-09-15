Pendolino zawiezie turystów pod Tatry?

Nowy rozkład jazdy PKP na 2026 rok wejdzie w życie w połowie grudnia, ale część połączeń już teraz widoczna jest w Portalu Pasażera. Obecnie do stolicy polskich Tatr docierają pociągi TLK i Intercity, ale wiele wskazuje na to, że pod koniec br. lub od początku 2026 r. połączenie Pendolino na trasie z Gdyni do Krakowa zostanie wydłużone do Zakopanego.

W praktyce oznaczałoby to, że podróżni dojechaliby do Zakopanego nie tylko w bardziej komfortowych warunkach, ale i szybciej. Wówczas z Warszawy do Zakopanego podróż Pendolino trwałaby 4 godziny i 19 minut, a z Gdyni 7 godzin i 28 minut.

Kolejną nowością w przyszłorocznym rozkładzie ma być wakacyjne połączenie Express Intercity Premium z Bielska-Białej do Ustki. Na razie planowana jest jedna para pociągów dziennie, a podróż nad morze potrwa ok. ośmiu godzin. Przystanki zaplanowano m.in. w Katowicach, Warszawie i Trójmieście. Z Bielska-Białej pociąg ma odjeżdżać w południe, natomiast z Ustki w godzinach porannych.

Nowe połączenia międzynarodowe PKP Intercity

PKP Intercity planuje również rozwijać siatkę połączeń międzynarodowych. W Portalu Pasażera widoczne jest już połączenie ze Szczecina do litewskiej Mockavy.

"Dziś średnio mamy 514 pociągów na sieci. Ta liczba na pewno wzrośnie - będą nowe kierunki, także międzynarodowe, na przykład pociąg do Lipska czy więcej połączeń do Berlina" - powiedział w rozmowie z serwisem wprost.pl rzecznik Intercity Maciej Dutkiewicz.

