Do Zakopanego szybciej i wygodniej? PKP szykuje niespodziankę
Niewykluczone, że najpóźniej od przyszłego roku pociągi Express Intercity Premium, czyli popularne Pendolino, będą kursować do Zakopanego. PKP Intercity pracuje nad pełnym rozkładem jazdy na 2026 r., który w całości ma zostać udostępniony na przełomie września i października br. Nie brakuje w nim niespodzianek.
Pendolino zawiezie turystów pod Tatry?
Nowy rozkład jazdy PKP na 2026 rok wejdzie w życie w połowie grudnia, ale część połączeń już teraz widoczna jest w Portalu Pasażera. Obecnie do stolicy polskich Tatr docierają pociągi TLK i Intercity, ale wiele wskazuje na to, że pod koniec br. lub od początku 2026 r. połączenie Pendolino na trasie z Gdyni do Krakowa zostanie wydłużone do Zakopanego.
W praktyce oznaczałoby to, że podróżni dojechaliby do Zakopanego nie tylko w bardziej komfortowych warunkach, ale i szybciej. Wówczas z Warszawy do Zakopanego podróż Pendolino trwałaby 4 godziny i 19 minut, a z Gdyni 7 godzin i 28 minut.
Kolejną nowością w przyszłorocznym rozkładzie ma być wakacyjne połączenie Express Intercity Premium z Bielska-Białej do Ustki. Na razie planowana jest jedna para pociągów dziennie, a podróż nad morze potrwa ok. ośmiu godzin. Przystanki zaplanowano m.in. w Katowicach, Warszawie i Trójmieście. Z Bielska-Białej pociąg ma odjeżdżać w południe, natomiast z Ustki w godzinach porannych.
Nowe połączenia międzynarodowe PKP Intercity
PKP Intercity planuje również rozwijać siatkę połączeń międzynarodowych. W Portalu Pasażera widoczne jest już połączenie ze Szczecina do litewskiej Mockavy.
"Dziś średnio mamy 514 pociągów na sieci. Ta liczba na pewno wzrośnie - będą nowe kierunki, także międzynarodowe, na przykład pociąg do Lipska czy więcej połączeń do Berlina" - powiedział w rozmowie z serwisem wprost.pl rzecznik Intercity Maciej Dutkiewicz.
