Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce?

Najwyższa emerytura w Polsce, wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wynosi obecnie ponad 51 tys. zł brutto miesięcznie. Świadczenie trafia do mieszkańca województwa śląskiego i wypłaca je oddział ZUS w Zabrzu.

Senior pobierający tak imponujące świadczenie pracował ponad 67 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat.

Według danych ZUS z ubiegłego roku, ponad 134 tysiące emerytów w Polsce otrzymywało świadczenie w wysokości powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie. Z kolei świadczenia wysokości powyżej 15 tys. zł trafiały do ponad 3,7 tys. uprawnionych.

Senior pobierający tak imponujące świadczenie pracował ponad 67 lat

Co miesiąc dostaje 25 groszy emerytury

Przemysław Terlecki, dziennikarz serwisu Biznes Interia, zapytał pomorski ZUS o najwyższe i najniższe emerytury w regionie. Najwyższe świadczenie nad morzem dostaje senior obsługiwany przez oddział ZUS w Gdańsku i mowa o kwocie 34 458 zł.

Na Pomorzu funkcjonują dwa oddziały ZUS - w Gdańsku oraz w Słupsku. Ten drugi również wypłaca bardzo wysokie świadczenie - 22 940 zł - wskazuje Przemysław Terlecki.

"Rekordowa emerytura w województwie pomorskim jest więc ponad 17 razy większa od świadczenia minimalnego (1978 zł) i 8-krotnie wyższa od średniego wypłacanego świadczenia (4250 zł)" - czytamy na biznes.interia.pl.

Na prośbę Interia Biznes regionalny ZUS podał również najniższe emerytury wypłacane w województwie pomorskim. Najniższe świadczenie wypłacane w regionie to zaledwie 25 groszy.

"Tak niskie emerytury to zwykle efekt przepracowania na etacie dnia lub kilku"- tłumaczy Przemysław Terlecki w serwisie Biznes Interia.

