Dostaje 25 groszy emerytury. Kilkaset kilometrów dalej wynosi ona 51 tys. zł

Łukasz Piątek

Niektórym ich wysokość umożliwia spełnianie marzeń i beztroskie życie, dla innych stanowi nieśmieszny żart i niekiedy, w dosłownym znaczeniu oznacza walkę o przetrwanie. Mowa o emeryturach w Polsce, które czasami są absurdalnie niskie.

Dwie starsze kobiety w parku, spacerują chodnikiem w płaszczach i beretach, jesienne liście na trawniku.
Najwyższa emerytura w Polsce wynosi ponad 51 tys. złCanva ProINTERIA.PL

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce?

Najwyższa emerytura w Polsce, wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wynosi obecnie ponad 51 tys. zł brutto miesięcznie. Świadczenie trafia do mieszkańca województwa śląskiego i wypłaca je oddział ZUS w Zabrzu.

Senior pobierający tak imponujące świadczenie pracował ponad 67 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat.

Według danych ZUS z ubiegłego roku, ponad 134 tysiące emerytów w Polsce otrzymywało świadczenie w wysokości powyżej 10 tys. zł brutto miesięcznie. Z kolei świadczenia wysokości powyżej 15 tys. zł trafiały do ponad 3,7 tys. uprawnionych.

Czytaj także: Gotówka trafi do seniorów wcześniej. Kto jest w grupie uprawnionych?

Co miesiąc dostaje 25 groszy emerytury

Przemysław Terlecki, dziennikarz serwisu Biznes Interia, zapytał pomorski ZUS o najwyższe i najniższe emerytury w regionie. Najwyższe świadczenie nad morzem dostaje senior obsługiwany przez oddział ZUS w Gdańsku i mowa o kwocie 34 458 zł.

Na Pomorzu funkcjonują dwa oddziały ZUS - w Gdańsku oraz w Słupsku. Ten drugi również wypłaca bardzo wysokie świadczenie - 22 940 zł - wskazuje Przemysław Terlecki.

"Rekordowa emerytura w województwie pomorskim jest więc ponad 17 razy większa od świadczenia minimalnego (1978 zł) i 8-krotnie wyższa od średniego wypłacanego świadczenia (4250 zł)" - czytamy na biznes.interia.pl.

Na prośbę Interia Biznes regionalny ZUS podał również najniższe emerytury wypłacane w województwie pomorskim. Najniższe świadczenie wypłacane w regionie to zaledwie 25 groszy.

"Tak niskie emerytury to zwykle efekt przepracowania na etacie dnia lub kilku"- tłumaczy Przemysław Terlecki w serwisie Biznes Interia.

Zobacz również: Najwyższe i najniższe emerytury na Pomorzu. Na chleb odkłada 8 miesięcy

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów© 2026 Associated Press

Najnowsze