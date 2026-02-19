Orzechy z pozostałością pestycydu

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich - informuje GIS.

Co więcej - stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie tetrametrynę jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne.

GIS wyjaśnia, że ze względu na brak danych toksykologicznych dla tetrametryny nie jest możliwe określenie, czy stwierdzony poziom tetrametryny w orzechach włoskich stwarza nieakceptowalne ryzyko dla konsumentów. Obecność tej substancji w orzechach włoskich powyżej poziomu NDP jest niedopuszczalna.

GIS wydał pilny komunikat ws. orzechów włoskich wycofanych ze sprzedaży INTERIA.PL/Informacja prasowa

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g

Numer partii: P-5660/02

Najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027

Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

DINO Polska S.A. podjęła natychmiastowe działania i uruchomiła wewnętrzną procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu ze sklepów sieci DINO Polska S.A. Konsumenci, którzy posiadają orzechy opisane w komunikacie, nie powinni ich spożywać.

Kolejne orzechy włoskie wycofane ze sprzedaży

Wspomniany pestycyd wykryto również w orzechach włoskich, które sprzedawane są pod inną marką. W tym przypadku również nie należy spożywać partii produktu określonej w komunikacie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane BAKADELIO, 100 g

Numer partii: P-5873/01

Najlepiej spożyć przed końcem: 06.2027

Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.

