Dwa rodzaje orzechów wycofano ze sprzedaży. Wydano alert. Nie spożywaj

Główny Inspektorat Sanitarny wydał dwa ostrzeżenia publiczne, które dotyczą przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - tetrametryny w orzechach włoskich. GIS zaapelował do konsumentów, by ci nie spożywali produktu opisanego w alercie.

Miseczka wypełniona orzechami włoskimi ustawiona na drewnianym blacie, kilka orzechów leży obok naczynia.
GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Mowa o niebezpiecznym pestycydzie w orzechach włoskichDanko Natalya123RF/PICSEL

Orzechy z pozostałością pestycydu

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich - informuje GIS.

Co więcej - stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie tetrametrynę jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne.

GIS wyjaśnia, że ze względu na brak danych toksykologicznych dla tetrametryny nie jest możliwe określenie, czy stwierdzony poziom tetrametryny w orzechach włoskich stwarza nieakceptowalne ryzyko dla konsumentów. Obecność tej substancji w orzechach włoskich powyżej poziomu NDP jest niedopuszczalna.

Opakowanie łuskanych orzechów włoskich marki Bakaliowy Targ, na froncie widoczne zdjęcie orzechów oraz zielona etykieta z nazwą produktu.
GIS wydał pilny komunikat ws. orzechów włoskich wycofanych ze sprzedażyINTERIA.PL/Informacja prasowa

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g

Numer partii: P-5660/02

Najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027

Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

DINO Polska S.A. podjęła natychmiastowe działania i uruchomiła wewnętrzną procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu ze sklepów sieci DINO Polska S.A. Konsumenci, którzy posiadają orzechy opisane w komunikacie, nie powinni ich spożywać.

Kolejne orzechy włoskie wycofane ze sprzedaży

Wspomniany pestycyd wykryto również w orzechach włoskich, które sprzedawane są pod inną marką. W tym przypadku również nie należy spożywać partii produktu określonej w komunikacie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane BAKADELIO, 100 g

Numer partii: P-5873/01

Najlepiej spożyć przed końcem: 06.2027

Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.

