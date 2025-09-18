Kilka miesięcy po narodzinach Antosia u pani Haliny zdiagnozowano złośliwy nowotwór. Mimo początkowego zwycięstwa nad chorobą nastąpił nawrót. Kobieta zmarła, pozostawiając zdruzgotanego męża i pogrążone w żałobie dzieci. W ostatnich dniach życia prosiła partnera, by zrobił wszystko, by dokończyć budowę. Załamany pan Ryszard starał się poukładać wszystko tak, by marzenie spełnić. Niestety, niedługo potem u Antosia zdiagnozowano glejaka nerwu wzrokowego. Monika zmaga się z ciężką chorobą kręgosłupa. Edukacja i leczenie dzieci stały się priorytetami, a budowa domu stanęła w miejscu.

Rodzina mieszka w gminnym mieszkaniu, z którego muszą się wyprowadzić. Jedyną szansą na spełnienie obietnicy złożonej pani Halinie jest pomoc ekipy Naszego Nowego Domu.

Najnowszy, 25. sezon "Naszego Nowego Domu" po raz pierwszy w historii formatu składa się z wydłużonych do blisko godziny odcinków. W tym sezonie do uwielbianej przez widzów Elżbiety Romanowskiej dołączą nowi, wspaniali goście, między innymi Tomasz Wolny oraz siostry ADiHD. Ich obecność na planie to kolejny dowód na to, że wciąż aktualna dewiza formatu "wspólnie robimy dobro" przyciąga gwiazdy chętne do pomagania innym.

Po raz pierwszy w historii programu ekipa nie tylko remontuje domy, ale także odmienia przydomowe ogrody - dając bohaterom programu nie tylko nowy dach nad głową, ale także wymarzoną przestrzeń do odpoczynku i spędzania czasu z bliskimi na świeżym powietrzu.

"Nasz Nowy Dom" od 2013 roku wyremontował już ponad 350 domów i mieszkań. Zespół dociera do najbardziej potrzebujących rodzin w Polsce, oferując realną pomoc i zmieniając ich życie na lepsze. W tym sezonie ekipa w składzie: prowadząca Elżbieta Romanowska, architekci Martyna Kupczyk, Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz i Kuba Babik, budowlańcy Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak oraz stolarz Dariusz "Stolarz" Wardziak, odwiedzi kolejne rodziny i miejscowości.

