Spis treści: Czym jest PPK? Bonusowa wpłata na PPK do 15 lutego

Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ruszył 1 lipca 2019 r.

Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny, co oznacza, że w każdej chwili można z niego zrezygnować, jak i dobrowolnie do niego powrócić. Z kolei na pracodawcę nakłada się obowiązek uruchomienia PPK.

Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika. Może także zdecydować o ﬁnansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4 proc.).

Bonusowa wpłata na PPK do 15 lutego

Oficjalny serwis MojePPK informuje, że do 15 lutego br. zostaną zrealizowane specjalne wpłaty bonusowe. Mowa o wpłacie powitalnej, będącej jednorazowym bonusem od państwa w wysokości 250 zł. Łącznie od początku programu państwo przekazało uczestnikom już 948 mln zł w formie samych tylko wpłat powitalnych.

"Kolejna pula wpłat powitalnych została właśnie przekazana do instytucji finansowych, które prowadzą PPK. Na rachunki uczestników PPK wpłata trafi najpóźniej do 15 lutego. Łącznie do instytucji finansowych (PZIF) trafiło blisko 26 milionów złotych, które zasilą konta około 104 tysięcy osób" - czytamy w komunikacie.

Bonus w postaci 250 zł przysługuje uczestnikowi PPK, który oszczędza w programie przez co najmniej 3 pełne miesiące i w tym czasie na jego rachunek wpłynęły wpłaty podstawowe.

