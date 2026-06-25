Nadchodzą ekstremalne upały i niebezpieczne burze

W czwartek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie Polski chwilowo zachmurzenie duże. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 25 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, ok. 30 st. C w centrum i na południowym wschodzie do 34 st. C lokalnie na zachodzie Polski. Niższe wartości nad samym morze, tam ok. 23 st. C - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W piątek w całym kraju będzie słonecznie. Termometry wskażą przeważnie od 30 st. C do 33 st. C. Nieco chłodniej, bo ok. 27 st. C, będzie na północnym wschodzie kraju. Od ekstremalnie wysokiej temperatury odpoczną mieszkańcy Pomorza, Podhala oraz osoby przebywające nad morzem, bowiem tam będzie ok. 20 st. C.

W sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 29 st. C na Suwalszczyźnie i w kotlinach karpackich, ok. 32 st. C w centrum, natomiast najcieplej, bo do 35 st. C będzie na zachodzie. Na wybrzeżu "zaledwie" 25 st. C - wskazuje IMGW.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie małe, w dzień stopniowo wzrastające od zachodu i północnego zachodu do umiarkowanego i dużego - prognozuje IMGW.

Należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, na zachodzie i północy kraju mogą pojawić się również burze. Na termometrach od 32 st. C na Suwalszczyźnie i w kotlinach karpackich, ok. 36 st. C w centrum. Ekstremalnie ciepło, bo do 39 st. C będzie na zachodzie Polski. Na wybrzeżu miejscami od 22 st. C do 26 st. C.

Serwis TwojaPogoda.pl informuje, że najbliższa niedziela może się zapisać jako jeden z najbardziej ekstremalnych pod względem pogody dni w dziejach polskiej meteorologii, wskazując na bardzo wysoką temperaturę powietrza oraz groźne burze.

"Może spaść do 50 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 5 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 100 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

W niedzielę termometry wskażą nawet 39 st. C Grzegorz Banaszak/REPORTER East News

Czy w przyszłym tygodniu odpoczniemy od upałów?

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, burze, lokalnie grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na północy i północnym wschodzie, ok. 32 st. C w centrum do 36 st. C na południowym wschodzie - wynika z prognozy IMGW.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju pojawią się burze, którym może towarzyszyć grad. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 19 st. C na północy i zachodzie, ok. 26 st. C w centrum do 34 st. C na południowym wschodzie Polski.

W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i wschodzie należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie również gradu. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w kotlinach karpackich od 17 st. C do 19 st. C - prognozuje IMGW.

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