Nawet 175 tys. osób z zaniżonymi świadczeniami

Sprawa zaniżonych świadczeń dotyczy osób, które przed 6 czerwca 2012 r. zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę. Już po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, wnioskując o przeliczenie świadczenia, okazywało się, że miały one zaniżaną podstawę.

Stało się tak na skutek wprowadzonych w 2012 r. przepisów, które wskazywały, by ZUS odliczał od podstawy świadczenia kwoty wypłaconych wcześniej emerytur.

Problem w tym, że przepisy nakazujące pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę pobranych już wcześniejszych świadczeń wprowadzono później, dlatego seniorzy nie mieli świadomości, że przechodząc na wcześniejszą emeryturę, stracą część swojego kapitału. Dla wielu osób oznaczało to niższe emerytury nawet o 1 tys. zł.

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Zaniżone świadczenia dotyczą przede wszystkim kobiet urodzonych w latach 1954-1959 i mężczyzn urodzonych w latach 1949-1952 a także w 1954 r. - które przeszły na wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 r.

W 2024 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że regulacje w takim kształcie są krzywdzące. Pomimo orzeczenia sytuacja pozostała bez zmian, ponieważ wyrok nie został opublikowany. To z kolei sprawia, że seniorzy decydują się na szukanie sprawiedliwości w sądach.

Serwis Fakt wskazuje, że rozwiązaniem problemu miała być ustawa przygotowana przez resort rodziny. Wprowadzenie nowych przepisów planowano na czerwiec br., ale projekt nawet nie został przyjęty przez rząd.

"W związku z zakończonym procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace mające na celu określenie, które ze zgłoszonych postulatów mogłyby ewentualnie zostać uwzględnione w projekcie" - taką informację Faktowi przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z analizy resortu wynika, że uprawnionych do podwyżki emerytury byłoby 175 tys. osób, natomiast gwarantujące taki stan rzeczy przepisy być może udałoby się wprowadzić w przyszłym roku.

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Dlaczego ZUS mógł zaniżać emerytury w 2012 roku? / fot. Canva Pro INTERIA.PL

Sądy coraz częściej po stronie emerytów

Osoby, którym zaniżono emerytury, nie czekają na przyjęcie nowych regulacji i coraz częściej kierują sprawy do sądów.

"Fakt", który przeanalizował kilka wyroków z ostatnich miesięcy, informuje, że sędziowie nakazują nie tylko przeliczenie świadczenia, ale też wypłatę dużego wyrównania.

"Wśród korzystnych orzeczeń można jednak zaobserwować duże rozbieżności, jeżeli chodzi o takie kwestie jak sposób ustalenia należnego wyrównania, czy też zakres usuwanych przez sądy potrąceń" powiedział "Faktowi" dr Andrzej Hańderek radca prawny

"Fakt" wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2025 r. emeryt-górnik dzięki przeliczeniu świadczenia zyskał 1229 zł więcej do emerytury. ZUS musiał wypłacić też ponad 20 tys. zł brutto wyrównania.

Natomiast emerytowany pracownik kolei dzięki przeliczeniu otrzymał emeryturę wyższą o 883 zł oraz niemal 16 tys. zł brutto wyrównania. Był to wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2026 r.

Kolejny przypadek dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 marca 2026 r. Mężczyzna za pracę w szczególnych warunkach w wyniku przeliczenia świadczenia zyskał 3485 zł brutto do swojej emerytury. ZUS musiał też wypłacić wyrównanie w wysokości ponad 62 tys. zł brutto - dodaje "Fakt".

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