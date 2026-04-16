Dlaczego ZUS przelicza emerytury czerwcowe?

Od 1 stycznia br. obowiązują przepisy pozwalające Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na automatyczne przeliczenie emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019, a mowa o tzw. emeryturach czerwcowych. Nowe regulacje obejmują również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.

To pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy w sprawie tzw. emerytur czerwcowych. Dotyczy ona osób, które składały w latach 2009-2019 wniosek o emeryturę w czerwcu i otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju.

Nowe zasady obejmują osoby, które:

w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę od czerwca lub miały przeliczoną emeryturę od tego miesiąca,

pobierają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009-2019,

pobierają rentę rodzinną po osobie, która:

osiągnęła wiek emerytalny (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna),

zmarła w czerwcu w latach 2009-2019, ale nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę lub nie miała ustalonego prawa do emerytury.

ZUS ponownie obliczy wysokość emerytury według zasad obowiązujących w dniu jej pierwotnego ustalenia, czyli tak, jakby emerytura była przyznana w innym miesiącu niż czerwiec. Następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej.

Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł

ZUS przeliczył ponad 219 tys. emerytur czerwcowych

W najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że dotychczas łącznie przeliczono już 219,5 tys. świadczeń z 220,2 tys. zaplanowanych spraw. Oznacza to realizację na poziomie 99,7 proc.

W niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych lub administracyjnych - wskazano.

W wyniku przeliczenia 133,1 tys. osób (61 proc.) otrzymało wyższe świadczenie, w 86,4 tys. przypadków (39 proc.) wysokość świadczenia nie zmieniła się.

Świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń, np. w przypadku renty wdowiej. Średnia podwyżka świadczenia to 163,36 zł miesięcznie - informuje ZUS w komunikacie.

Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł.

Przeliczenie objęło przede wszystkim emerytury - stanowiły 91 proc. wszystkich spraw (renty rodzinne - 9 proc.). Większość świadczeniobiorców stanowiły kobiety - 72 proc. Najliczniejszą grupą, której dotyczyło przeliczenie, były osoby w wieku od 70 do 74 lat (55,9 proc.) - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie ZUS-u.

