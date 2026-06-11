Ile w przyszłym roku wyniesie płaca minimalna?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego. W praktyce oznacza to, że Rada Ministrów nie później niż do 15 czerwca przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok następny.

Propozycja powinna być oparta na analizie z uwzględnieniem m.in. danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, średnich wydatków gospodarstw domowych, wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz ogólnej sytuacji gospodarczej państwa - tłumaczy Państwowa Inspekcja Pracy.

"Następnie Rada Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz strony rządowej, ma 30 dni na przeprowadzenie negocjacji i uzgodnienie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych" - czytamy na stronie PIP.

Rząd przyjął m.in. pakiet propozycji na 2027 rok, które zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. Zaproponowano, by od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł.

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza wzrost o 144 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku (4806 zł), czyli o 3 proc.

W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - od 1 stycznia miałaby wynieść 32,30 zł (obecnie wynosi ona 31,40 zł).

W przypadku wzrostu wynagrodzeń w "budżetówce", rząd proponuje, by wyniósł on 3 proc. Podwyżka obejmie m.in. nauczycieli, urzędników, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych pracowników cywilnych "budżetówki".

Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku?

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego ustalenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku, na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc. - wskazano w komunikacie.

W związku z tym prognozowana najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2027 roku o 68,85 zł, czyli z 1978,49 zł do 2047,34 zł.

Odcinek 2 INTERIA.PL