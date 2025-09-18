Wzrost składek i liczby ubezpieczonych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia w najnowszym komunikacie, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest obecnie w znakomitej formie. "Wyniki finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są na dobrym poziomie. FUS potwierdził swoją stabilność i zdolność do finansowania świadczeń dla milionów Polaków" - czytamy.

W okresie styczeń-czerwiec 2025 r. przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły niemal 190 mld zł. To oznacza wzrost o 9,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Analitycy ZUS wskazują, że kluczowym czynnikiem napędzającym ten trend jest utrzymujący się wzrost wynagrodzeń - przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 8,7 proc.

Według stanu na koniec czerwca 2025 r. do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zgłoszonych było 16,3 mln osób, czyli o prawie 24 tys. więcej niż rok wcześniej. Największą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71 proc.), a kolejne miejsca zajęły osoby prowadzące działalność gospodarczą (11,2 proc.) oraz osoby pracujące na podstawie umów zlecenia, agencyjnych lub o świadczenie usług (8,7 proc.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na rosnącą liczbę obcokrajowców wśród ubezpieczonych. Jak czytamy w komunikacie - na koniec czerwca 2025 r. stanowili oni 7,6 proc. wszystkich zarejestrowanych w ZUS, czyli 1,2 mln osób. To z kolei oznacza wzrost o 6,9 proc. w porównaniu z czerwcem 2024 r.

Najliczniejszą grupę cudzoziemców, podobnie jak w poprzednich latach, stanowili obywatele Ukrainy (818 tys., 65,9 proc. wszystkich obcokrajowców), a kolejną obywatele Białorusi (136,4 tys., 11 proc.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował również dane dotyczące kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszym półroczu 2025 r. wyniosły one 223,6 mld zł, z czego 198 mld zł przeznaczono na emerytury i renty. To wzrost o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 3986,91 zł, notując wzrost o 9,1 proc.

Miesięcznie ZUS wypłacał średnio 8 mln świadczeń emerytalno-rentowych, w tym 6,4 mln emerytur, 1,2 mln rent rodzinnych oraz 480,7 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy.

"Dobra kondycja finansowa FUS pozwoliła na ograniczenie dotacji z budżetu państwa do 22,9 mld zł, czyli o 0,7 mld zł mniej niż w pierwszym półroczu 2024 r." - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szerpowie nadziei: Wzruszająca podróż na tatrzańskie szczyty Polsat