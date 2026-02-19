GIS apeluje do konsumentów. Zjedzenie tego produktu może być niebezpieczne
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Mowa w nim o wycofaniu ze sprzedaży jednego z produktów spożywczych ze względu na obecność alergenu w postaci pszenicy.
Uwaga na przekąskę z alergenem
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu prowadzonym przez firmę Heuschen & Schrouff (NL) w związku ze stwierdzeniem niezadeklarowanej na etykiecie obecności pszenicy w określonych partiach przekąsek kukurydzianych marki Boy Bawang - czytamy w komunikacie.
Spożycie produktu przez osoby z alergią na pszenicę może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Snack corn chick./lech.man, 90g, marki: Boy Bawang
Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy
Daty minimalnej trwałości: 14-3-2026, 17-6-2026, 18-8-2026, 14-11-2026, 14-1-2027, 17-3-2027
Kraj pochodzenia: Filipiny
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby z alergią na pszenicę nie powinny spożywać produktów z partii określonych w tym komunikacie.