Uwaga na przekąskę z alergenem

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu prowadzonym przez firmę Heuschen & Schrouff (NL) w związku ze stwierdzeniem niezadeklarowanej na etykiecie obecności pszenicy w określonych partiach przekąsek kukurydzianych marki Boy Bawang - czytamy w komunikacie.

Spożycie produktu przez osoby z alergią na pszenicę może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Snack corn chick./lech.man, 90g, marki: Boy Bawang

Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy

Daty minimalnej trwałości: 14-3-2026, 17-6-2026, 18-8-2026, 14-11-2026, 14-1-2027, 17-3-2027

Kraj pochodzenia: Filipiny

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu przez odbiorców w Polsce.

W ostrzeżeniu GIS jest mowa o wycofaniu określonych partii przekąsek kukurydzianych ze względu na obecność alergenu - pszenicy

GIS apeluje do konsumentów

Osoby z alergią na pszenicę nie powinny spożywać produktów z partii określonych w tym komunikacie.

