Uwaga na Salmonellę w liściach melisy

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w jednej z pięciu próbek liści melisy (szczegóły produktu poniżej) - wskazuje GIS.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Liść melisy, Kawon, 50 g

Producent: Zakład Zielarski "KAWON- HURT" Nowak Sp. J. Krajewice 119, 63-800 Gostyń

Wycofaniu podlegają 3 partie produktu:

Numer partii: 169.2026

Data minimalnej trwałości: 28.02.2028

---

Numer partii: 117.2026

Data minimalnej trwałości: 28.02.2028

---

Numer partii: 257.2026

Data minimalnej trwałości: 31.03.2028

Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonella spp. w jednej partii produktu podjął decyzję o wycofaniu również dwóch innych partii wyprodukowanych z tego samego surowca - przekazał GIS.

Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

GIS apeluje do konsumentów

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

