GIS z pilnym ostrzeżeniem ws. żywności. Wykryto Salmonellę w produkcie
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Wskazano w nim na wykrycie obecności bakterii Salmonella spp. w jednej partii liści melisy. Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem - apeluje GIS.
Uwaga na Salmonellę w liściach melisy
W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w jednej z pięciu próbek liści melisy (szczegóły produktu poniżej) - wskazuje GIS.
Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem.
Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt: Liść melisy, Kawon, 50 g
Producent: Zakład Zielarski "KAWON- HURT" Nowak Sp. J. Krajewice 119, 63-800 Gostyń
Wycofaniu podlegają 3 partie produktu:
Numer partii: 169.2026
Data minimalnej trwałości: 28.02.2028
---
Numer partii: 117.2026
Data minimalnej trwałości: 28.02.2028
---
Numer partii: 257.2026
Data minimalnej trwałości: 31.03.2028
Producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonella spp. w jednej partii produktu podjął decyzję o wycofaniu również dwóch innych partii wyprodukowanych z tego samego surowca - przekazał GIS.
Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.
GIS apeluje do konsumentów
Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.
