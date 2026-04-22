Gotówka trafi do seniorów wcześniej. Kto jest w grupie uprawnionych?
W maju Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmodyfikuje harmonogram wypłat emerytur z uwagi na ustawowo dni wolne od pracy. Co to oznacza dla seniorów? Otóż spora grupa uprawnionych otrzyma swoje świadczeń wcześniej niż zazwyczaj.
Na czym polega zmiana w harmonogramie majowych emerytur?
W maju niektórych emerytów czekają zmiany związane z realizacją ich świadczeń. Mowa o przelewach i przekazach pocztowych z emeryturami, które zazwyczaj są realizowane 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.
Należy zaznaczyć, że jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy lub święto, świadczenie powinno trafić do seniora dzień wcześniej. W maju br. do przesunięcia terminów wypłat emerytur dojdzie dwukrotnie.
Pierwsza zmiana dotyczy wypłat zaplanowany na 1 maja. Otóż jest to Międzynarodowe Święto Pracy, które w Polsce jest świętem państwowym i dniem ustawowo wolnym od pracy. Wobec tego świadczenia trafią do osób uprawnionych dzień lub dwa dni wcześniej, zatem 29 lub 30 kwietnia.
Druga korekta związana jest z dniem 10 maja. Termin przypada w niedzielę, zatem emerytury i renty trafią na konta lub do rąk seniorów w piątek 8 maja. Pozostałe terminy wypłat emerytur przewidziane w "klasycznym" harmonogramie pozostają w maju bez zmian.
Emerytury były zaniżone. ZUS podnosi świadczenia średnio o 163 zł miesięcznie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczył dotychczas już 219,5 tys. tzw. emerytur czerwcowych z 220,2 tys. zaplanowanych spraw - informowano niedawno w oficjalnym komunikacie ZUS.
W niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych lub administracyjnych - wskazano.
W wyniku przeliczenia 133,1 tys. osób (61 proc.) otrzymało wyższe świadczenie, w 86,4 tys. przypadków (39 proc.) wysokość świadczenia nie zmieniła się.
Świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń, np. w przypadku renty wdowiej. Średnia podwyżka świadczenia to 163,36 zł miesięcznie - informuje ZUS w komunikacie.
Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21,7 mln zł miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł.