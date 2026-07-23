Powierzchnia Polski większa niż rok temu

W najnowszym opracowaniu o podziale terytorialnym Polski oraz stanie i rozmieszczeniu ludności na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego GUS wskazuje na zmiany, jakie zaszły w podziale terytorialnym Polski w okresie od 2 stycznia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r.

Terytorium Polski uległo zwiększeniu o 433 ha, odmiennie niż w 2025 r., kiedy rejestrowano zmniejszenie powierzchni o 68 ha. Eksperci tłumaczą, że to pokłosie nie tylko zmian wprowadzanych w podziale terytorialnym w drodze rozporządzeń Rady Ministrów, ale też innych czynników związanych z prowadzeniem rejestrów geodezyjnych.

"Wzrost dotyczy głównie województwa zachodniopomorskiego (+434 ha) i jest związany, podobnie jak w poprzednich latach, z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych położonych wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego do linii podstawowej morza terytorialnego" - wskazuje GUS.

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Taka zmiana była możliwa dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 183).

"W rezultacie tych zmian, przyrost powierzchni w granicach woj. zachodniopomorskiego dotyczył powiatu sławieńskiego. Spośród pozostałych województw w ośmiu nastąpił wzrost powierzchni (od 3 do 12 ha), a w siedmiu spadek powierzchni (od 3 do 12 ha)" - czytamy w opracowaniu przygotowanym przez GUS.

W rzeczywistości terytorium Polski powiększyło się m.in. o pewną część obszarów wodnych, zatem nie nastąpiło "przesunięcie granic" w kontekście geopolitycznym, lecz nastąpiła administracyjna korekta związana głównie z obszarami morskimi nad Bałtykiem.

W odniesieniu do powiatów zmiany w powierzchni w stosunku do 1 stycznia 2025 r. wystąpiły w 211 jednostkach - w 107 jednostkach odnotowano spadek powierzchni, a w 104 wzrost. W 103 powiatach powierzchnia w skali roku nie zmieniła się.

Największy spadek wystąpił w powiecie słupskim (-417 ha, województwo pomorskie) głównie w związku z administracyjnymi zmianami granic wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2026 r.

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Powierzchnia Polski powiększyła się o 433 hektary 123RF/PICSEL

Jaka jest obecnie liczba ludności Polski?

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował również najnowsze dane w kontekście liczby ludności Polski.

"1 stycznia 2026 r. liczba ludności Polski wyniosła 37 332,5 tys., tj. o 156,6 tys. (0,4 proc.) mniej w porównaniu do stanu na 1 stycznia 2025 r. Ubytek odnotowano w 15 województwach, w tym największy w śląskim (o 29,6 tys.), łódzkim (o 17,1 tys.) i lubelskim (o 15,7 tys.), najmniejszy - w pomorskim (o 1,1 tys.) i mazowieckim (o 2,5 tys.). Zwiększenie populacji obserwowano jedynie w województwie małopolskim (o 0,3 tys.)" - wskazano w opracowaniu.

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