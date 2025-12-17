Groźna bakteria w jajach. Jeśli je kupiłeś, nie spożywaj pod żadnym pozorem
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. W komunikacie czytamy, że w jajkach jednego z producentów wykryto obecności bakterii Salmonella spp. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jaj wskazanych w komunikacie GIS.
Uwaga na jaja z groźną bakterią
GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w trzech z pięciu próbek treści jaj oraz w dwóch z pięciu próbek na powierzchni jaj określonych poniżej.
Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego - ostrzega GIS.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk
Numer partii/ Data minimalnej trwałości: 05.01.2026
Producent: BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka - Janusz Matyjasik, ul. Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka, Zakład pakowania jaj: PL-24025908
Producent jaj podjął działania zmierzające do wycofania kwestionowanej partii i zgodnie z jego wiedzą nie znajduje się już ona w obrocie. Przeprowadzono również badania właścicielskie jaj pochodzących z wszystkich stad w kierunku obecności pałeczek Salmonella. Obecnie trwa oczekiwanie na wynik - informuje GIS.
GIS apeluje do konsumentów
Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem - apeluje GIS. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu należy skontaktować się z lekarzem.
