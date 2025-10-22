Spis treści: IKEA odkupi używane meble i je sprzeda Które meble podlegają programowi "Oddaj i Zyskaj"? Jak wycenić używane meble IKEA Środki, wymagania i stan mebli

IKEA odkupi używane meble i je sprzeda

IKEA uruchomiła w Polsce własną platformę do sprzedaży używanych mebli i akcesoriów. Na stronie sieci możemy przeczytać komunikat zachęcający do skorzystania z nowej usługi "Oddaj i Zyskaj".

"Szkoda, żeby meble IKEA, które tak bardzo lubisz, stały się odpadami. Wystarczy, że dokonasz wyceny online, przyniesiesz mebel do sklepu, a my je od Ciebie odkupimy. W zamian otrzymasz środki na kolejne zakupy w IKEA, a twoje dawne meble znajdą nowy dom".

Każda osoba chcąca sprzedać używane meble, które kupiono wcześniej w sieci IKEA, powinna się najpierw zapoznać z listą artykułów objętych programem "Oddaj i Zyskaj", która dostępna jest na stronie sieci.

Które meble podlegają programowi "Oddaj i Zyskaj"?

Do produktów objętych usługą "Oddaj i Zyskaj" należą m.in. komody, kontenerki biurowe na kółkach, małe meble z szufladami, witryny i kredensy, regały, stoliki, szafki pod TV, biurka i stoły do jadalni, krzesła i stołki (z wyjątkiem modeli tapicerowanych i skórzanych), meble dziecięce (łóżeczka, ramy łóżek, szafki, stoliki, krzesełka i stołki), lampy stołowe i podłogowe niewymagające wpięcia do instalacji elektrycznej, meble ogrodowe (szafki, stoły i krzesła, z wyjątkiem modeli tapicerowanych).

Ikea KP East News

Jak wycenić używane meble IKEA

Użytkownicy chcący sprzedać swoje używane meble mogą skorzystać ze specjalnego narzędzia pozwalającego na oszacowanie wartości artykułu. Kolejny krok to wycena ze strony sieci wraz z podaniem numeru rezerwacji dla planowanej transakcji.

Następnie meble należy dostarczyć do sklepu IKEA, gdzie w punkcie zwrotów dokonywana jest ostateczna wycena. IKEA zaznacza, że kwota może się wówczas różnić od wartości mebli oszacowanych przez internet.

Środki, wymagania i stan mebli

Po dokonaniu transakcji użytkownik otrzymuje środki w formie karty refundacyjnej, które można wykorzystać w dowolnym momencie podczas zakupów online lub w sklepie IKEA.

Odsprzedawane produkty powinny być w dobrym stanie, pozwalającym na dalszą sprzedaż, kompletne i w pełni sprawne, złożone zgodnie z instrukcją montażu, czyste i niepoddane żadnym przeróbkom - wskazuje IKEA.

