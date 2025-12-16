IKEA wycofuje produkt ze sprzedaży i apeluje do klientów o ostrożność

Sieć IKEA wydała pilny komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. Tym razem z oferty szwedzkiego giganta nie znikają meble lub elementy dekoracyjne, ale artykuł spożywczy w postaci prażonej cebulki. IKEA wyjaśnia powody takiej decyzji i apeluje, by nie spożywać produktu wskazanego w ostrzeżeniu.

Cebulka prażona wycofana ze sklepów IKEA

Sieć IKEA, kojarzona przede wszystkim ze sprzedażą mebli, wycofuje produkt spożywczy w postaci "cebulki prażonej ROSTAD LÖK, 100 g", ponieważ na opakowaniach sprzedawanych w Irlandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (dotyczy tylko produktów ze sklepu IKEA w Belfaście) w informacji o alergenach nie ujęto pszenicy.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: ROSTAD LÖK, prażona cebulka, 100 g

Numer artykułu: 302.371.76

Daty przydatności do spożycia: 01-09-2026 - 22-11-2026. Partie produktu z innymi terminami przydatności do spożycia nie są objęte akcją.

IKEA apeluje do klientów

Produktu wskazanego w komunikacie nie powinny spożywać osoby uczulone na pszenicę lub gluten, osoby z nietolerancją pszenicy lub glutenu ani osoby z celiakią - wskazuje sieć IKEA.

Wadliwy produkt można zwrócić w dowolnym sklepie IKEA w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów zakupu. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany.

