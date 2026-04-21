Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu słabe opady deszczu, na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach opady śniegu - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 10 st. C do 13 st. C. Niższe wartości na Helu i miejscami na terenach podgórskich Karpat, tam ok. 7 st. C.

W środę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura powietrza wyniesie od 12 st. C do 15 st. C. Odrobinę cieplej będzie na zachodzie Polski, tam do 17 st. C. W rejonach podgórskich od 8 st. C do 11 st. C.

W czwartek na zachodzie i północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad resztą Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tam również przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem - wskazuje IMGW.

Na termometrach od 12 st. C do 17 st. C. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich Karpat, ok. 11 st. C, a na wybrzeżu od 6 st. C do 9 st. C.

W piątek zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem - informuje IMGW. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C.

W weekend czeka nas duże zachmurzenie?

Czy jest szansa na pogodny weekend?

W sobotę zachmurzenie duże, lokalnie możliwe rozpogodzenia, ale także przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 11 st. C do 15 st. C. Chłodniej miejscami na północy, tam ok. 9 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie z rozpogodzeniami - wynika z prognozy IMGW. Na północnym wschodzie należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. W rejonach podgórskich Karpat opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 8 st. C do 13 st. C. Chłodniej miejscami na Pomorzu, tam ok. 5 st. C.

