Na północy mocno powieje

Instytut wydał nowe ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części kraju. W części woj. pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, czyli na obszarach nadmorskich prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do 75 km/h, z zachodu.

Alerty będą obowiązywać do soboty, do godz. 19.

Czeka nas zimna noc

Natomiast w północno-wschodniej części Polski od soboty, od godz. 21 do niedzieli do godz. 7 będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Obejmą one obszar województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, a także części woj.: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

IMGW prognozuje na tych terenach spadek temperatury powietrza lokalnie do około minus 1 st. C, a przy gruncie do minus 3 st. C.

IMGW ostrzega przed roztopami

Na południowym krańcu woj. małopolskiego do poniedziałku, 6 kwietnia do godz. 18 obowiązuje również ostrzeżenie I stopnia przed roztopami.

Prognozuje się na tym terenie wzrost temperatury powietrza, która spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. C do 4 st. C, temperatura maksymalna zarówno w sobotę jak i niedzielę - od 11 st. C do 15 st. C, a w poniedziałek termometry pokażą około 9 st. C. Prognozuje się również do 5 mm sumy opadów deszczu oraz wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, tylko w poniedziałek do 30 km/h i wtedy w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

