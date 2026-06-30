Imponującą atrakcję turystyczną zjadł grzyb. Kosztowała ponad 4 mln zł
Miała przyciągać turystów, ale przyciągnęła grzyba. Mowa o ścieżce w koronach drzew w sąsiedztwie Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, która jest zamknięta od kilku miesięcy. Na jej budowę wydano 4 mln zł, ale konstrukcja jest w tak złym stanie, że trzeba ją zburzyć niemal w całości i postawić od nowa.
Poznańską atrakcję turystyczną zjadł grzyb
Ścieżka w koronach drzew nad poznańską Maltą, mająca przyciągać turystów i mieszkańców stolicy Wielkopolski, została wybudowana sześć lat temu, a jej realizacja pochłonęła ponad 4 mln zł. W grudniu ubiegłego roku kładkę zamknięto, bo zaatakował ją grzyb - Niszczyca płotowa, zatem należało sprawdzić, czy atrakcja zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.
Jak informuje poznańska Gazeta Wyborcza - Zakład Lasów Poznańskich, który opiekuje się kładką, otrzymał ekspertyzę naukowców z Politechniki Poznańskiej. Wynika z niej, że kładka musi być gruntownie przebudowana.
"Właściwie ta przebudowa będzie musiała polegać na wymianie całej konstrukcji, poza fundamentami, czyli praktycznie na budowie ścieżki od nowa. (...) To błędy konstrukcyjne i wykonawcze. Tak naprawdę chodzi o detale konstrukcyjne, które ułatwiły szybkie zawilgocenie budowli i zainfekowanie go przez agresywne grzyby, które powodują szybki rozkład drewna" - powiedział w rozmowie z Gazetą Wyborczą Łukasz Polakowski, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich.
Opracowanie przygotowane przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej jest analizowane, ponadto Zakład Lasów Poznańskich rozmawia w tej sprawie z biurem prawnym miasta, wskazuje Łukasz Polakowski.
Remont kładki dwukrotnie droższy niż jej pierwsza budowa?
Ścieżka w koronach drzew przy poznańskim Jeziorze Maltańskim była drugą w Polsce naziemną kładką spacerową w drzewach. Konstrukcja ma 250 metrów długości i 13 metrów wysokości w jej najwyższym punkcie.
Za budowę ścieżki odpowiadała spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, a inwestycja pochłonęła ponad 4 mln zł.
Obecnie trudno oszacować, ile dokładnie pieniędzy trzeba wydać na gruntowny remont kładki.
Łukasz Polakowski, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich w rozmowie z Gazetą Wyborczą twierdzi, że prace, które trzeba będzie wykonać, mogą być dwukrotnie droższe niż pierwsza realizacja inwestycji. "Ale rozmowy o konkretach wymagają jeszcze aktualizacji całego kosztorysu" - dodaje.
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