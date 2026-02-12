Spis treści: Lidl testuje nowy system parkowania Biedronka z systemem kamer na parkingach

Lidl testuje nowy system parkowania

O tym, że przed sklepem Lidl w Lęborku na parkingu pojawił się nowoczesny system, który zastąpił tradycyjne parkometry, poinformował serwis moto.pl. Z parkingu przy dyskoncie usunięto charakterystyczne parkometry, które zostały zastąpione specjalnym systemem kamer do śledzenia przyjazdu i odjazdu pojazdów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu kierowcy nie muszą pobierać biletów uprawniających do darmowego parkowania pod Lidlem na określony czas. "Nowy sposób naliczania czasu postoju polega na elektronicznym rejestrowaniu samochodu przez zestaw kamer. System odczytuje numery rejestracyjne pojazdu przy wjeździe i wyjeździe z parkingu, a na ich podstawie oblicza długość pobytu" - tłumaczy moto.pl.

Kierowcy powinni jednak pamiętać, że na większości parkingów Lidla, można za darmo parkować zazwyczaj przez 90 minut. Przekroczenie tego czasu spowoduje naliczenie opłat. W związku z tym klienci parkujący auto pod Lidlem w Lęborku powinni zerknąć na zegarek, by zapamiętać, o której rozpoczęli zakupy, chcąc zmieścić się w "darmowych widełkach".

Serwis moto.pl dodaje, że testowany w Lęborku system działa od niedawna, więc obserwacje pierwszych użytkowników i ich opinie o zmianie pojawią się prawdopodobnie dopiero po kilku tygodniach. Jeśli program pilotażowy okaże się strzałem w dziesiątkę, niewykluczone, że zostanie rozszerzony o kolejne parkingi przy dyskontach Lidla w Polsce.

Biedronka z systemem kamer na parkingach

Na podobne rozwiązanie zdecydowała się w październiku ubiegłego roku sieć sklepów Biedronka. Wówczas zainstalowano automatyczny system nadzoru parkowania przy dyskoncie na ul. Bacciarellego we Wrocławiu. Polegał on na rejestrowaniu przez kamery tablic rejestracyjnych samochodów klientów Biedronki.

"Aktualnie prowadzimy w tej lokalizacji testy nowego systemu parkingowego, które mają objąć również inne lokalizacje - wstępnie planowanych jest około 6-8 sklepów" - tłumaczyli przedstawiciele sieci Biedronka.

