Nowe zasady parkowania przed Biedronką

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła we Wrocławiu nowy system parkingowy - o czym informuje WP Finanse. Automatyczny system nadzoru parkowania zainstalowaniu przy Biedronce na ul. Bacciarellego we Wrocławiu i polega on na rejestrowaniu przez kamery tablic rejestracyjnych samochodów klientów Biedronki.

Zapisywany jest czas rozpoczęcia postoju oraz jego zakończenia, a dane właściciela pojazdu pozyskiwane są m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz innych publicznych rejestrów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci dyskontu nie muszą pobierać papierowych biletów z automatów, co jest popularnym zjawiskiem w przypadku innych marketów w Polsce. System ma pozwalać na oszczędność czasu oraz zminimalizowanie ryzyka pomyłek związanych np. z nieprawidłowym umieszczeniem biletu papierowego za szybą samochodu lub zgubieniem biletu.

"Aktualnie prowadzimy w tej lokalizacji testy nowego systemu parkingowego, które mają objąć również inne lokalizacje - wstępnie planowanych jest około 6-8 sklepów" - powiedział dla WP Finanse Dawid Domino, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka.

Ile wynosi kara za przekroczenie darmowego limitu parkowania pod Biedronką?

W przypadku wrocławskiego dyskontu na ul. Bacciarellego i testowanego tam systemu, klienci Biedronki mogą parkować za darmo przez 90 minut. Po tym czasie kierowcy muszą zapłacić 2 zł za pierwszą godzinę i 4 zł za każdą kolejną.

W razie braku uiszczenia opłaty po darmowych 90. minutach naliczana jest kara w wysokości 150 zł za pierwszą dobę. Natomiast każda kolejna doba kosztuje już 200 zł.

