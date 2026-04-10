Czego nie można robić na L4?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował komunikat, w którym przypomina, że osoba ubezpieczona może utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w czasie, w którym miała orzeczoną niezdolność do pracy, będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.

Nowe przepisy precyzują pojęcia pracy zarobkowej i aktywności niezgodnej z celem zwolnienia od pracy - zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Te pojęcia wcześniej nie były zdefiniowane w ustawie i osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim obawiały się, że nawet najmniejsza czynność związana z pracą albo inna aktywność może doprowadzić do utraty zasiłku - argumentowali autorzy nowych regulacji.

ZUS tłumaczy, że praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania. Pracą zarobkową nie są tzw. czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy.

Aktywność niezgodna z celem zwolnienia od pracy to wszelkie działania, które utrudniają lub wydłużają proces leczenia lub rekonwalescencję. Nie należą do nich zwykłe czynności dnia codziennego lub czynności incydentalne, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności - czytamy w najnowszym komunikacie ZUS-u.

Ponadto bez zmiany pozostaje zasada, że okres zwolnienia od pracy powinien być wykorzystany na odzyskanie zdrowia i rekonwalescencję. Osoba ubezpieczona nie może w tym czasie wykonywać działań, które zakłóciłyby ten proces. Nie wolno jej podejmować pracy zarobkowej ani aktywności niezgodnej z celem zwolnienia. Wyjątkowo może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego lub czynności incydentalne, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Jeżeli podejmie takie czynności, będzie to - tak jak dotychczas - weryfikowane i oceniane z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy - wskazują przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje na przykład czynności incydentalnej, wymieniając np. podpisanie pilnego dokumentu czy jednorazowe opłacenie faktury. Sęk w tym, by takie czynności nie wynikały z polecenia pracodawcy.

"Co ważne, nowe przepisy również pozwolą na wykonywanie >>zwykłych czynności dnia codziennego<< (np. wyjście do sklepu po podstawowe artykuły spożywcze, apteki) i >>czynności incydentalnych, których wymagają istotne okoliczności"<< (np. odprowadzenie dziecka do przedszkola, gdy nie może zrobić tego nikt inny), co jest zgodne z dotychczasowym orzecznictwem sądów" - czytamy na stronie resortu rodzinyy.

Co istotne - na wniosek chorego będzie możliwość wykonywania pracy u jednego pracodawcy podczas zwolnienia lekarskiego u innego pracodawcy. Wynika to z charakteru pracy, np. chirurg ze złamanym palcem nie może operować, ale wciąż może wykładać na uczelni, a dziennikarz z chrypą nie może prowadzić audycji w radiu, ale może napisać artykuł - tłumaczy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Pracą zarobkową nie będą czynności incydentalne, których wykonania wymagają istotne okoliczności. Nie może to być polecenie pracodawcy 123RF/PICSEL

Kontrolerzy z nowymi nowe uprawnieniami - prawo do legitymowania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy również, że przeprowadzane kontrole mają na celu sprawdzenie, czy osoba ubezpieczona nie wykorzystuje zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem.

Zmiany w przepisach dotyczą zasad i trybu przeprowadzania takiej kontroli, które zostały uregulowane w ustawie zasiłkowej. Urzędnicy dokonujący kontroli będą mieli prawo m.in. do legitymowania osoby kontrolowanej, po to by ustalić jej tożsamość.

Zmieni się także wzór upoważnienia i wzór protokołu z kontroli. Zostaną one określone w rozporządzeniu w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy i wzoru protokołu tej kontroli - dodaje ZUS.

