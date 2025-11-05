Zmiany w sposobie naliczania opłat za śmieci

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, że projekt ustawy został opracowany w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców, którzy wskazywali na trudności w realizacji obowiązków wynikających z obecnych przepisów, a mowa m.in. o niewystarczających narzędziach umożliwiających skuteczne egzekwowanie selektywnego zbierania odpadów, niewystarczającym katalogu zwolnień i ulg, a także ograniczonych możliwościach reagowania przez gminy na uchylanie się od obowiązków przez właścicieli nieruchomości.

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ukazał się już w Rządowym Centrum Legislacyjnym, m.in. zakłada możliwość różnicowania opłat na podstawie masy odpadów i jakości ich segregacji. Takie rozwiązanie, zdaniem resortu, ma zachęcić mieszkańców do dokładniejszej segregacji, co pozwoli na sprawiedliwy podział kosztów zgodnie z rzeczywistą masą wytwarzanych odpadów przez każdego z mieszkańców.

"Autorzy nowelizacji nie narzucają jednolitej wysokości opłat ani maksymalnych różnic pomiędzy stawkami. (…) Gminy mają więc otrzymać pełną autonomię w tym zakresie - ich zadaniem jest dostosowanie stawek do realnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj zabudowy, stopień rozproszenia ludności, dostępność instalacji i posiadaną infrastrukturę" - wskazuje serwis rp.pl.

Ponadto nowe regulacje rozszerzają możliwości obniżenia opłat w przypadku kompostowania bioodpadów o kolejne typy nieruchomości. W projekcie ustawy czytamy, że rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których mieszkańcy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, pod warunkiem zapewnienia nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem kompostownika przez właściciela takiej nieruchomości;

właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rodzinne ogrody działkowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Resort klimatu chce również zwiększenia dostępności PSZOK-ów oraz innych form zbierania odpadów w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy i odległości.

Obowiązek zgłoszenia zmiany deklaracji po sprzedaży nieruchomości

Projekt ustawy zakłada również obowiązek zgłoszenia zmiany deklaracji po sprzedaży nieruchomości, co ma rozwiązać problem gmin związany z "trudnościami w rozliczaniu opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy nowy właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji, a właściciel, który dokonał jej zbycia, nie dokonał zmiany, co skutkuje ciągłością naliczania opłaty, a w dalszej kolejności wszczynaniem postępowań egzekucyjnych" - jak wskazuje rp.pl.

Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców oraz innych uczestników systemu, a także umożliwiają osiągnięcie celów wyznaczonych przez politykę unijną oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 - tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press