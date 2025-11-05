Istotne zmiany ws. opłat za śmieci. Policzą od kilograma

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zmian w przepisach ws. opłat za wywóz śmieci. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach resort proponuje m.in., by samorządy mogły różnicować wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie masy odpadów oraz jakości ich segregacji.

Szykują się zmiany ws. naliczania opłat za wywóz śmieci
Zmiany w sposobie naliczania opłat za śmieci

Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy, że projekt ustawy został opracowany w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców, którzy wskazywali na trudności w realizacji obowiązków wynikających z obecnych przepisów, a mowa m.in. o niewystarczających narzędziach umożliwiających skuteczne egzekwowanie selektywnego zbierania odpadów, niewystarczającym katalogu zwolnień i ulg, a także ograniczonych możliwościach reagowania przez gminy na uchylanie się od obowiązków przez właścicieli nieruchomości.

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ukazał się już w Rządowym Centrum Legislacyjnym, m.in. zakłada możliwość różnicowania opłat na podstawie masy odpadów i jakości ich segregacji. Takie rozwiązanie, zdaniem resortu, ma zachęcić mieszkańców do dokładniejszej segregacji, co pozwoli na sprawiedliwy podział kosztów zgodnie z rzeczywistą masą wytwarzanych odpadów przez każdego z mieszkańców.

"Autorzy nowelizacji nie narzucają jednolitej wysokości opłat ani maksymalnych różnic pomiędzy stawkami. (…) Gminy mają więc otrzymać pełną autonomię w tym zakresie - ich zadaniem jest dostosowanie stawek do realnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj zabudowy, stopień rozproszenia ludności, dostępność instalacji i posiadaną infrastrukturę" - wskazuje serwis rp.pl.

Ponadto nowe regulacje rozszerzają możliwości obniżenia opłat w przypadku kompostowania bioodpadów o kolejne typy nieruchomości. W projekcie ustawy czytamy, że rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których mieszkańcy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, pod warunkiem zapewnienia nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem kompostownika przez właściciela takiej nieruchomości;
  • właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rodzinne ogrody działkowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Resort klimatu chce również zwiększenia dostępności PSZOK-ów oraz innych form zbierania odpadów w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy i odległości.

Obowiązek zgłoszenia zmiany deklaracji po sprzedaży nieruchomości

Projekt ustawy zakłada również obowiązek zgłoszenia zmiany deklaracji po sprzedaży nieruchomości, co ma rozwiązać problem gmin związany z "trudnościami w rozliczaniu opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy nowy właściciel nieruchomości nie złożył nowej deklaracji, a właściciel, który dokonał jej zbycia, nie dokonał zmiany, co skutkuje ciągłością naliczania opłaty, a w dalszej kolejności wszczynaniem postępowań egzekucyjnych" - jak wskazuje rp.pl.

Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańców oraz innych uczestników systemu, a także umożliwiają osiągnięcie celów wyznaczonych przez politykę unijną oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 - tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

