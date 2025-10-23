Będą zmiany w przepisach ws. płatnego parkowania? Resort dostrzega taką potrzebę

Biuro Rzecznika Praw Konsumenta podjęło interwencję w resorcie infrastruktury w związku z napływającymi skargami kierowców ws. płatnego parkowania. RPK wskazuje, że kary za nieopłacenie płatnego parkowania przekraczają możliwości finansowe wielu osób i są nieproporcjonalne do przewinienia. Ponadto obywatele dostają wezwania do zapłaty często po kilku miesiącach, a wówczas zadłużenie sięga nawet kilkunastu tysięcy złotych.

"Opłaty dodatkowe za nieopłacenie parkowania, wynoszące od 200 do 300 zł za naruszenie, są nieproporcjonalne do przewinienia i przekraczają możliwości finansowe wielu osób, w tym emerytów, studentów, osób o niskich dochodach czy osób z niepełnosprawnościami. Takie kary budzą poważne wątpliwości w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który wymaga, aby ograniczenia praw i wolności były proporcjonalne do celu. Wysokość opłat nie jest dostosowana do wagi naruszenia ani sytuacji materialnej sprawcy. To może naruszać art. 64 ust. 1 Konstytucji RP (ochrona prawa własności) oraz art. 32 Konstytucji RP (zasada równości wobec prawa)." - informuje Biuro Rzecznika Praw Konsumentów.

RPO proponuje, wprowadzenie mechanizmu różnicowania opłat dodatkowych dla grup w trudnej sytuacji finansowej, takich jak emeryci, studenci czy osoby z niepełnosprawnościami, na wzór ulg w innych należnościach publicznoprawnych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich należy także ustalić maksymalną wysokość opłaty dodatkowej proporcjonalnie do opłaty za parkowanie oraz uwzględniającej sytuację materialną zobowiązanego.

Kolejna propozycja RPO dotyczy wprowadzenia możliwości rozłożenia opłaty dodatkowej na raty wprost na podstawie ustawy o drogach publicznych.

Kolejny problem, na który uwagę zwraca RPO, dotyczy wniosków o umorzenie opłat dodatkowych, co obecnie wiąże się z koniecznością przedstawienia wyciągów bankowych za 12 miesięcy. To z kolei, w opinii Rzecznika Praw Konsumentów budzi wątpliwości w świetle zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO).

"Obywatele zgłaszają, że takie wymagania są nie tylko uciążliwe, ale i naruszają prawo do prywatności, zmuszając do ujawniania szczegółowych informacji finansowych, które wykraczają poza zakres niezbędny do oceny zasadności umorzenia" - czytamy w komunikacie RPO.

Dodano również, że w ocenie Ministerstwa Infrastruktury przedstawione przez RPO problemy zostaną wyeliminowane, gdy gminy będą miały obowiązek poinformować obywatela o dodatkowej opłacie zaraz po jej powstaniu. Z kolei obywatele będą mieli możliwość złożenia reklamacji na obowiązek jej zapłaty. Resort ma rozważyć zmianę przepisów w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu rozwiązania tych problemów RPO proponuje rozważenie w ustawie o drogach publicznych:

dodania przepisu umożliwiającego wniesienie odwołania od opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od powiadomienia, z uwzględnieniem okoliczności łagodzących,

utworzenia uproszczonej procedury administracyjnej do rozpatrywania odwołań od opłat dodatkowych,

ograniczenia żądań danych osobowych w postępowaniach o umorzenie opłat dodatkowych.

RPO domaga się m.in. utworzenia uproszczonej procedury administracyjnej do rozpatrywania odwołań od opłat dodatkowych 123RF/PICSEL

Dyskryminacja mieszkańców spoza stref płatnego parkowania i wykluczenie cyfrowe

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na poważną kwestię związaną z wykluczeniem cyfrowym, zwłaszcza w kontekście osób starszych. "Systemy płatności oparte wyłącznie na aplikacjach mobilnych wykluczają osoby starsze i niemające dostępu do nowoczesnych technologii. Narusza to art. 32 Konstytucji RP, gwarantujący równe traktowanie wszystkich obywateli, niezależnie od ich możliwości technicznych czy wieku" - uzasadnia RPO.

Ponadto zdaniem RPO, rozszerzenie stref płatnego parkowania w wielu, polskich miastach, zmusiło mieszkańców zameldowanych poza jej obszarem do wykupienia drogich abonamentów parkingowych. W ocenie RPO taka dysproporcja w opłatach budzi wątpliwości co do zgodności z art. 32 Konstytucji RP, zwłaszcza że różnice w opłatach nie znajdują racjonalnego uzasadnienia.

