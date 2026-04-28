Uwaga na jaja z Salmonellą

Sieć Kaufland informuje o wycofaniu z oferty sprzedażowej produktu w postaci: "K- Stąd takie Dobre! Świeże jaja z chowu na wolnym wybiegu 10 szt., klasa wagowa L, klasa A, EAN 4047902005579".

Podczas badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono na powierzchni skorupek jaj obecność pałeczek Salmonella z gr. "D". Wskazane w ostrzeżeniu jaja można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup - poinformowała sieć.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: K- Stąd takie Dobre! Świeże jaja z chowu na wolnym wybiegu 10 szt., klasa wagowa L, klasa A

Najlepiej spożyć przed: 02.05.26 (dane podane na wierzchu opakowania)

Numer partii: 02.05.26. T5 (dane podane po dacie)

Kod na skorupkach jaj: 1PL14371396 (Ferma Drobiu Łukasz Serwatko)

Producent: Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o., Włostowa 109D, 48-317 Korfantów.

Nr weterynaryjny zakładu: PL16075903

Sieć Kaufland informuje o wycofaniu ze sprzedaży jaj INTERIA.PL/Informacja prasowa

Kaufland apeluje do klientów

Nie zaleca się spożywania ani przetwarzania przedmiotowych jaj, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, ponieważ wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego - wskazano w ostrzeżeniu.

Dawni mistrzowie sztuki i geniusze mody na nowej wystawie w Lizbonie © 2026 Associated Press