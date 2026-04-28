Jajka wycofane ze sklepów w całej Polsce. Nie spożywaj pod żadnym pozorem
Sieć Kaufland w najnowszym komunikacie poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży jaj z chowu na wolnym wybiegu. Na powierzchni skorupek jaj wykryto obecność pałeczek Salmonella z gr. "D". Spożycie takiego produktu, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.
Uwaga na jaja z Salmonellą
Sieć Kaufland informuje o wycofaniu z oferty sprzedażowej produktu w postaci: "K- Stąd takie Dobre! Świeże jaja z chowu na wolnym wybiegu 10 szt., klasa wagowa L, klasa A, EAN 4047902005579".
Podczas badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono na powierzchni skorupek jaj obecność pałeczek Salmonella z gr. "D". Wskazane w ostrzeżeniu jaja można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup - poinformowała sieć.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: K- Stąd takie Dobre! Świeże jaja z chowu na wolnym wybiegu 10 szt., klasa wagowa L, klasa A
Najlepiej spożyć przed: 02.05.26 (dane podane na wierzchu opakowania)
Numer partii: 02.05.26. T5 (dane podane po dacie)
Kod na skorupkach jaj: 1PL14371396 (Ferma Drobiu Łukasz Serwatko)
Producent: Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o., Włostowa 109D, 48-317 Korfantów.
Nr weterynaryjny zakładu: PL16075903
Kaufland apeluje do klientów
Nie zaleca się spożywania ani przetwarzania przedmiotowych jaj, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej, ponieważ wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego - wskazano w ostrzeżeniu.