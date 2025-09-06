Jak wysoka będzie nasza emerytura? ZUS wysyła wiadomości do Polaków

Oprac.: Natalia Jabłońska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zakończył już proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2024 rok. Dane zostały już udostępnione w serwisie PUE ZUS. Jak je sprawdzić?

Jak wysoka będzie emerytura?
Spis treści:

  1. Czym jest IOSKU?
  2. Jak sprawdzić stan konta ubezpieczonego po waloryzacji?

Czym jest IOSKU?

IOSKU, czyli informacja o stanie konta ubezpieczonego to dane o stanie środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS-ie do 31 grudnia 2024 roku.

- "W tym roku Zakład wygenerował łącznie ponad 23,96 mln IOSKU za 2024 rok i udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych eZUS. Z całej puli dokumentów 11,3 mln Informacji udostępnił osobom posiadającym profil na PUE/eZUS - powiedział Karol Poznański, rzecznik ZUS.

Rzecznik wyjaśnił, że osoby, które nie mają swojego indywidualnego konta na PUE/eZUS, powinny je założyć, tym bardziej że od 2020 roku ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że na prośbę klienta.

Karol Poznański poinformował także, że w wyniku czerwcowej waloryzacji stany kont i subkont ubezpieczonych zwiększyły się o 566,6 mld zł.

- "Dla porównania zeszłoroczny przyrost wyniósł 521,6 mld zł. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,41 proc., a środki na subkontach o 9,49 proc." - dodał.

Jak wysoka będzie twoja emerytura? ZUS rozesłał już dane
Jak sprawdzić stan konta ubezpieczonego po waloryzacji?

IOSKU przygotowywana jest co roku dla każdej osoby, która urodziła się po 1948 roku i kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi. Ważne, by na koncie ZUS-u została zapisana choćby jedna składka.

Aby sprawdzić stan swojego konta, należy wejść na stronę PUE ZUS, a następnie wybrać panel "Ubezpieczonego" i w menu po lewej stronie wybrać zakładkę "Informacje o stanie konta". Następnie należy zaznaczyć 2024 rok, wejść w szczegóły i w podgląd. Na ekranie pojawi się plik PDF, który można pobrać lub wydrukować.

Jak podaje ZUS, dane dostępne w serwisie to:

  • wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • wysokość zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
  • suma składek na ubezpieczenie emerytalne (jeszcze niezwaloryzowane) za 2024 rok,
  • suma kwot na koncie,
  • kwota ogółem na subkoncie (składki wpłacone, odsetki, opłata prolongacyjna, środki z OFE) powiększone o kwoty waloryzacji,
  • suma kwot na koncie i subkoncie,
  • składki należne i wpłacone (bez waloryzacji): na subkonto - należne i wpłacone oraz na otwarty fundusz emerytalny - należne i odprowadzone,
  • hipotetyczna emerytura (podajemy ją dla ubezpieczonych, którzy ukończyli 35 lat do końca grudnia 2024 r.). Obliczamy ją na podstawie: danych zapisanych na koncie - w dwóch wariantach:

- pierwszy - przy założeniu, że ubezpieczony będzie pracował do momentu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego i na jego konto będą wpływały składki (tzw. hipotetyczne składki),

- drugi - na podstawie kwot zapisanych na koncie do końca 2024 roku.

oraz danych zapisanych na koncie i subkoncie - w kolejnych dwóch wariantach:

- trzeci - analogiczny do wariantu pierwszego z hipotetycznymi składkami na koncie i subkoncie,

- czwarty - na podstawie kwot zapisanych na koncie i subkoncie do końca 2024 roku.

