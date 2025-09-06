Czym jest IOSKU?

IOSKU, czyli informacja o stanie konta ubezpieczonego to dane o stanie środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS-ie do 31 grudnia 2024 roku.

- "W tym roku Zakład wygenerował łącznie ponad 23,96 mln IOSKU za 2024 rok i udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych eZUS. Z całej puli dokumentów 11,3 mln Informacji udostępnił osobom posiadającym profil na PUE/eZUS - powiedział Karol Poznański, rzecznik ZUS.

Rzecznik wyjaśnił, że osoby, które nie mają swojego indywidualnego konta na PUE/eZUS, powinny je założyć, tym bardziej że od 2020 roku ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że na prośbę klienta.

Karol Poznański poinformował także, że w wyniku czerwcowej waloryzacji stany kont i subkont ubezpieczonych zwiększyły się o 566,6 mld zł.

- "Dla porównania zeszłoroczny przyrost wyniósł 521,6 mld zł. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,41 proc., a środki na subkontach o 9,49 proc." - dodał.

Jak wysoka będzie twoja emerytura? ZUS rozesłał już dane 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić stan konta ubezpieczonego po waloryzacji?

IOSKU przygotowywana jest co roku dla każdej osoby, która urodziła się po 1948 roku i kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi. Ważne, by na koncie ZUS-u została zapisana choćby jedna składka.

Aby sprawdzić stan swojego konta, należy wejść na stronę PUE ZUS, a następnie wybrać panel "Ubezpieczonego" i w menu po lewej stronie wybrać zakładkę "Informacje o stanie konta". Następnie należy zaznaczyć 2024 rok, wejść w szczegóły i w podgląd. Na ekranie pojawi się plik PDF, który można pobrać lub wydrukować.

Jak podaje ZUS, dane dostępne w serwisie to:

wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego,

wysokość zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,

suma składek na ubezpieczenie emerytalne (jeszcze niezwaloryzowane) za 2024 rok,

suma kwot na koncie,

kwota ogółem na subkoncie (składki wpłacone, odsetki, opłata prolongacyjna, środki z OFE) powiększone o kwoty waloryzacji,

suma kwot na koncie i subkoncie,

składki należne i wpłacone (bez waloryzacji): na subkonto - należne i wpłacone oraz na otwarty fundusz emerytalny - należne i odprowadzone,

hipotetyczna emerytura (podajemy ją dla ubezpieczonych, którzy ukończyli 35 lat do końca grudnia 2024 r.). Obliczamy ją na podstawie: danych zapisanych na koncie - w dwóch wariantach:

- pierwszy - przy założeniu, że ubezpieczony będzie pracował do momentu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego i na jego konto będą wpływały składki (tzw. hipotetyczne składki),

- drugi - na podstawie kwot zapisanych na koncie do końca 2024 roku.

oraz danych zapisanych na koncie i subkoncie - w kolejnych dwóch wariantach:

- trzeci - analogiczny do wariantu pierwszego z hipotetycznymi składkami na koncie i subkoncie,

- czwarty - na podstawie kwot zapisanych na koncie i subkoncie do końca 2024 roku.

Prezes ZUS o podwyższeniu wieku emerytalnego: Decyzja była zasadna INTERIA.PL