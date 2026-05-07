Jaka emerytura przy najniższych zarobkach? Statystyki są niepokojące

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Na jaką emeryturę może liczyć kobieta z 20-letnim stażem pracy, która przez całe swoje zawodowe życie zarabiała minimalną krajową? Niestety po obliczeniu jej świadczenie byłoby niższe niż najniższa, gwarantowana emerytura w Polsce. W takich przypadkach ZUS musi zastosować pewien mechanizm wpływający na końcową kwotę emerytury.

Kobieta siedząca na kanapie z pilotem, w okularach i granatowej bluzce, jasna tapeta w tle.
Na jaką emeryturę można liczyć zarabiając najniższą krajową?123RF/PICSEL

Jaka emerytura z najniższą krajową po 20 latach pracy?

Od 1 marca br. najniższa emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto, czyli ok. 1800 zł netto. Takie świadczenie przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Ponadto, żeby nabyć prawo do emerytury, trzeba posiadać wymagany staż pracy - odpowiednio 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni).

Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo wykazania odpowiedniego stażu pracy i osiągnięcia wymaganego wieku, wyliczone świadczenie jest niższe niż najniższa gwarantowana emerytura. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany aktualnymi przepisami do zastosowania pewnego mechanizmu.

Czytaj także: ZUS zaniżał emerytury. Świadczenia będą przeliczone na nowych zasadach

Otóż emerytura musi być podwyższona do wysokości najniższej, gwarantowanej emerytury tym osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i posiadały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

"W przypadku, gdy emeryt nie posiada wymaganego stażu, jego emerytury nie podwyższa się do wysokości najniższej. Stąd też coraz częściej pojawiają się emerytury wypłacane w wysokości niższej niż najniższa" - tłumaczy ZUS.

Serwis polsatnews.pl podał dokładne wyliczenia emerytury na przykładzie kobiety z 20-letnim stażem pracy i zarobkowaniem na poziomie najniższej krajowej.

"W przykładzie tym założono, że zwaloryzowany kapitał początkowy tej osoby to 118 120,50 zł, a zwaloryzowane składki - 272 225,32 zł. Przyjęto, że dalsze trwanie życia wyniesie 266,40 miesiąca. Wyliczona emerytura wyniosła 1 465,26 zł brutto. Na szczęście w tej konkretnej sytuacji ubezpieczona skorzystałaby z mechanizmu, który >>ratuje<< seniorów przed znaczącym spadkiem dochodów. Przykładowej 60-latce przysługiwać będzie emerytura minimalna" - informuje polsatnews.pl.

Zobacz również: Czternasta emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie dostaną przelewów

Dwie starsze kobiety idące obok siebie chodnikiem w parku, trzymające torebki i ubrane w ciepłe płaszcze.
Liczba emerytur wypłacanych w wysokości niższej niż najniższa rośnie systematycznie na przestrzeni kolejnych lat – w ostatnich 5 latach średnio o blisko 30 tys. rocznie / fot. Canva ProINTERIA.PL

Rośnie liczba nowosystemowych emerytur niższych niż minimalna

Jak już wspomnieliśmy - w przypadku, gdy emeryt nie posiada wymaganego stażu, jego świadczenia nie podwyższa się do wysokości najniższej emerytury.

Liczba emerytur wypłacanych w wysokości niższej niż najniższa rośnie systematycznie na przestrzeni kolejnych lat - w ostatnich 5 latach średnio o blisko 30 tys. rocznie. Rośnie także udział takich emerytur w portfelu wypłacanych emerytur nowosystemowych - w roku 2025 przekroczona została po raz pierwszy w historii bariera 10 proc. - wynika z aktualnych danych ZUS.

Pobieranie emerytur wypłacanych w wysokości niższej niż najniższa wynika przede wszystkim z krótkiego wykazanego stażu ubezpieczeniowego lub jego całkowitym braku po 1998 roku, a co za tym idzie niskiego zasobu zgromadzonych składek, co prowadzi do bardzo niskich świadczeń - wyjaśnia ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w grudniu 2025 r. wypłacono 459 317 emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury - tj. ponad 6 proc. więcej niż w grudniu 2024 r. (433,1 tys.).

Były to emerytury przyznane osobom o niepełnym stażu. W ciągu ostatnich 15 lat liczba emerytur nowosystemowych wypłacanych w wysokości niższej niż najniższa emerytura wzrosła ponad dziewiętnastokrotnie, a ich udział w liczbie wypłacanych emerytur nowosystemowych wzrósł z 4,2 proc. w grudniu 2011 r. do 10,1 proc. w grudniu 2025 r.

Wśród osób pobierających w grudniu 2025 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa zdecydowanie przeważały kobiety, które stanowiły 76,3 proc. ogółu. Od kilku lat zaobserwować można rosnący odsetek mężczyzn pobierających emeryturę w wysokości niższej niż najniższa - w grudniu 2014 r. stanowili oni 1,2 proc., w grudniu 2015 r. - 5,0 proc., w grudniu 2022 r. - 19,8 proc., w grudniu 2023 r. - 21,3 proc., w grudniu 2024 r. - 22,6 proc., a w grudniu 2025 r. - 23,7 proc. - czytamy w opracowaniu "Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2025 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1 878,91 zł)" przygotowanym przez ZUS.

Średni wiek osób pobierających w grudniu 2025 r. emeryturę w wysokości niższej niż najniższa wynosił 67,02 roku. W przypadku kobiet było to 66,6 roku, w przypadku mężczyzn - 69,3 roku). Najczęściej występującym wiekiem (dominantą) tej grupy emerytów w przypadku kobiet to 61 lat, a w przypadku mężczyzn - 66 lat.

Średnia wysokość emerytury w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury wyniosła w grudniu 2025 r. 1185,18 zł (1127,76 zł w 2024 roku) - dodaje ZUS.

Warto wiedzieć: Dostaje 25 groszy emerytury. Kilkaset kilometrów dalej wynosi ona 51 tys. zł

"Ewa gotuje": Jajka na fioletowo – barwione modrą kapustąPolsat

Najnowsze