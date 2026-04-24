Największy hotel w Polsce budzi kontrowersje

Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, która rozpoczęła się w 2018 r. od samego początku budziła duże emocje, a to za sprawą m.in. kwestii ochrony przyrody i estetyki krajobrazu.

Hotel w Pobierowie miał być zwieńczeniem kariery zmarłego w 2022 r. biznesmena Tadeusza Gołębiewskiego, który swoje projekty hotelowe zrealizował m.in. w Wiśle, Karpaczu, Białymstoku i w Mikołajkach. Kolos w Pobierowie miał stanowić najokazalszą budowlę spośród wszystkich należących do hotelowego imperium Gołębiewskiego.

W 2023 r. kiedy wydawało się, że inwestor uporał się z wszystkimi trudnościami związanymi z ukończeniem realizacji w Pobierowie - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach wstrzymał pracę na placu budowy.

"Owszem, wstrzymaliśmy budowę, ale tylko w części. Chodzi o pięć basenów zewnętrznych, które nie miały pozwolenia na budowę" - mówił wówczas na łamach serwisu gp24.pl Janusz Zaryczański inspektor z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach.

Budowa hotelu w Pobierowie rozpoczęła się w 2018 roku

Wskazano datę otarcia hotelu w Pobierowie

Marta Masłowska, dyrektor sprzedaży centralnej Gołębiewski Holding, podczas XVIII EEC w Katowicach podała datę otwarcia nowego hotelu - informuje serwis horecatrends.pl.

"Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie pierwszych gości w czerwcu 2026 roku. To moment symboliczny - finał inwestycji rozpoczętej przez Tadeusza Gołębiewskiego, który nie zdążył zobaczyć ukończenia swojego najbardziej ambitnego projektu" - powiedziała Marta Masłowska, cytowana na łamach serwisu horecatrends.pl.

"Podczas panelu turystycznego na EEC Masłowska podkreśliła, że termin ogłoszono dopiero wtedy, gdy inwestycja osiągnęła kluczowy poziom zaawansowania, a procedury administracyjne weszły w finałową fazę. Po miesiącach spekulacji padła więc pierwsza twarda deklaracja" - dodaje serwis.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma ponad 180 tys. metrów kwadratowych i posiada m.in. aquapark, strefę basenów, zaplecze SPA & Welness z tężnią solankową, grotą solną oraz śnieżno-lodową, sale kinowo-teatralne, ściankę wspinaczkową, korty tenisowe, kręgielnię oraz dyskotekę. Hotel wybudowano na powierzchni 30 ha, ok. 150 metrów od morza.

Film "Diabeł ubiera się u Prady 2" kieruje uwagę na stolicę włoskiej mody © 2026 Associated Press