Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół zachmurzenie małe i miejscami umiarkowane, jedynie na wschodzie zdecydowanie więcej chmur. Rano miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów, lokalnie do 100 metrów, które w rejonie wybrzeża będą się utrzymywać przez większą część dni - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 15 st. C. Chłodniej lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, tam ok. 8 st. C. Z kolei najniższe wartości na wybrzeżu w rejonie długo utrzymujących się mgieł, od 4 st. C do 6 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i w centrum możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Ponownie w wielu regionach silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-400 metrów, lokalnie do 100 metrów.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 9 st. C do 13 st. C. Chłodniej na wybrzeżu oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, tam od 5 st. C do 8 st. C.

W piątek przeważnie zachmurzenie duże, lokalnie możliwe większe przejaśnienia. W wielu regionach kraju przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich Karpat również deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu - informuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C do 11 st. C, chłodniej ponownie na wybrzeżu i miejscami w rejonach podgórskich, od 4 st. C do 6 st. C.

Czy jest szansa na pogodny weekend?

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy Polski pojawią się również rozpogodzenia. Z kolei na południu przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Na termometrach od 10 st. C do 13 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, ok. 8 st. C, najchłodniej na wybrzeżu, od 5 st. C do 7 st. C.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 9 st. C do 12 st. C. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, tam od 6 st. C do 8 st. C - wynika z prognozy IMGW.

Niewykluczone, że w niektórych regionach w kraju w Wielkanoc spadnie śnieg

Jest już prognoza na Wielkanoc 2026, wiosnę i lato w Polsce

Serwis TwojaPogoda.pl na podstawie najnowszych wyliczeń modeli meteorologicznych wskazuje, jaka pogoda będzie przeważać w Polsce wiosną i latem. TwojaPogoda.pl podkreśla, że prognozy amerykańskiego modelu CFS i europejskiego ECMWF są bardzo do siebie zbliżone.

"Wynika z nich, że końcówka marca i pierwsza połowa kwietnia przyniosą większe ochłodzenie. W arktycznym powietrzu nocami i o porankach należy się liczyć ze spadkami temperatury do -5 st. C, a miejscami nawet do -10 st. C" - czytamy w TwojaPogoda.pl.

Eksperci dodają, że nie tylko w górach, ale też na nizinach spadnie śnieg, lokalnie w większych ilościach i może doprowadzić do paraliżu na drogach i lotniskach. "Prawdopodobieństwo zabielenia się krajobrazów w okolicach Wielkanocy jest podwyższone" - wskazano.

"Druga połowa kwietnia będzie już cieplejsza i pogodniejsza. Również maj, który w ostatnich latach bywał okropnie zimy z częstymi przymrozkami, a nawet opadami śniegu, tym razem zapowiada się cieplej niż zwykle, w dodatku bardzo sucho i słonecznie. Czerwiec przyniesie trochę kapryśnej aury, szczególnie w północnych województwach, w tym również nad morzem i na Mazurach, gdzie może często i obficie padać, a przez to temperatury będą obniżone. (…) W lipcu i sierpniu nad Polskę często będą płynąć rozgrzane masy znad Afryki, a wraz z nimi kolejne fale upałów" - informuje TwojaPogoda.pl.

